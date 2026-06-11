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НСИ: С 6,7% намалява броят на пътувалите българи през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Преобладаващата част от тях – 78,4%, са пътували само в страната, 17,9 %  – само в чужбина, а 3,7 % са пътували както в страната, така и в чужбина

През първото тримесечие на 2026 г. един милион български граждани са осъществили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БТА. Преобладаващата част от тях – 78,4%, са пътували само в страната, 17,9 %  – само в чужбина, а 3,7 % са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. броят на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години намалява с 6,7% . Най-много туристически пътувания както в страната (46,2%), така и в чужбина (62,4 %), са били с цел „почивка и екскурзия“.

Справка в НСИ сочи, че през същия период на миналата година 1,1 млн. българи са реализирали туристически пътувания, а в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. общият брой на пътувалите българи е белязал ръст от 1,2 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. в структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина, са тези за храна – 40,1 и 31,2 на сто, а средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 157,51 евро в страната и 414,01 евро в чужбина. Разходите за професионално пътуване са средно 160,01 евро в страната и 662,26 евро в чужбина.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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