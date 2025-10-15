Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

НСИ: Инфлацията за септември на годишна база се ускори до 5,6%

АктуалноАкцентиБорси и цени
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
7 Минути

Най-голямо е увеличението в групите „Образование“ (4.5%) и „Облекло и обувки“ (1.0%)

Годишната инфлация през септември се ускори до 5,6% от 5,3% през август, достигайки най-високо ниво от октомври 2023 г. насам, докато на месечна база беше отчетена дефлация от 0,8%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

АКЦЕНТИ
Най-голямо е увеличението в групите „Образование“ (4.5%) и „Облекло и обувки“ (1.0%)Индекс на потребителските цени (ИПЦ)Месечна инфлацияНатрупана инфлация

През септември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано намаление на цените в групите: „Развлечения и култура“ (-9.9%), „Ресторанти и хотели“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.1%). Най-голямо е увеличението в групите „Образование“ (4.5%) и „Облекло и обувки“ (1.0%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През септември 2025 г. месечната инфлация е -0.8%, а годишната инфлация за септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. е 5.6%. Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.4%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 – септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 – септември 2024 г. е 3.8%.

Месечна инфлация

През септември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи:

  • „Развлечения и култура“ – намаление с 9.9%;
  • „Ресторанти и хотели“ – намаление с 0.9%;
  • „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – намаление с 0.1%.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

  • „Образование“ – увеличение с 4.5%;
  • „Облекло и обувки“ – увеличение с 1.0%;
  • „Разнообразни стоки и услуги“ – увеличение с 0.5%;
  • „Съобщения“ – увеличение с 0.5%;
  • „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ – увеличение с 0.4%;
  • „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ – увеличение с 0.3%;
  • „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – увеличение с 0.1%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Транспорт“ и „Здравеопазване“.

През месец септември 2025 г. са намалeни цените на следните хранителни продукти: грозде – с 10.9%, пипер – с 10.7%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – със 7.5%,  краставици – с 6.9%, ябълки – с 6.4%, зрял лук – с 6.2%, маслини – с 4.6%, домати – с 2.7%, прясна и охладена риба – с 2.1%, нискомаслено прясно мляко – с 1.9%, цитрусови и южни плодове – с 1.8%, зеле – с 1.8%, месо от едър рогат добитък – с 1.6%, свинско месо – с 1.6%, газирани напитки – с 1.4%, какао – с 1.3%, бира – с 1.2%, кисели млека – с 0.9%, месо от домашни птици – с 0.8%, сол – с 0.8%, плодови сокове – с 0.7%, брашно – с 0.6%, ракии – с 0.5%, оцет – с 0.4%, трайни колбаси – с 0.4%, захар – с 0.4%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) – с 0.3%, млечни масла – с 0.3%, хляб „Добруджа“ – с 0.2%, ориз – с 0.1%, зрял чесън – с 0.1%, и други.

Увеличени са цените на следните хранителни продукти: дини и пъпеши – с 4.3%, гъби – с 2.6%, замразена риба – с 2.4%, мляно месо (кайма) – с 2.4%, маргарин – с 2.1%, кафе – с 1.3%, сирене – с 1.3%, шоколад и шоколадови изделия – с 1.3%, кашкавал – с 1.2%, пълномаслено прясно мляко – с 1.1%, зрял боб – с 1.1%, яйца – с 1.0%, вина – с 1.0%, леща – с 1.0%, типов и ръжен хляб – с 0.8%, сладолед – с 0.7%, малотрайни колбаси – с 0.6%, сушени зеленчукови подправки – с 0.5%, макаронени изделия – с 0.3%,  олио – с 0.3%, бял хляб – с 0.1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: хотели във ваканционни центрове и курорти – с 26.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания – с 15.7%, международни полети – с 11.7%, климатични инсталации – с 2.5%, велосипеди – с 2.3%, готварски печки – с 2.0%, почистващи и дезинфекционни препарати за дома – с 2.0%, телевизори – с 1.7%, централно газоснабдяване – с 1.5%, препарати за почистване на съдове – с 1.0%, перални машини – с 0.9%, продукти за лична хигиена – с 0.8%, въглища – с 0.5%, метан за ЛТС – с 0.4%, хладилници – с 0.2%, дизелово гориво – с 0.2%, и други.

При нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при:  цветарство – с 4.3%,  висше образование – с 2.7%, курсове за водачи на ЛТС – с 2.2%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид – с 1.4%, облекло – с 1.3%, поддържане и ремонт на ЛТС – с 1.1%, услуги по обществено хранене – с 1.0%, мебели – с 0.8%, дърва за отопление – с 0.6%, пътнически транспорт с такси – с 0.6%, цигари – с 0.6%, пелети – с 0.5%, други пощенски услуги (куриерски услуги) – с 0.4%, обувки – с 0.3%, бензин А100Н – с 0.3%, бензин А95Н – с 0.2%, и други.

Цените на лекарствените продукти са намалени с 0.1%. Увеличени са цените на услугите на медицински лаборатории с 1.1% и на стоматологичните и лекарските услуги – съответно с 0.6 и 0.4%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 13.5%, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 41.1%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През септември 2025 г. месечната инфлация е -0.6%, а годишната инфлация за септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. е 4.1%.

Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 2.7%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 – септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 – септември 2024 г. е 3.1%.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Анализ на НСИ: 470 985 са нефинансовите предприятия в България през 2024 г.
Евростат: Годишната инфлация расте в ЕС и България
НСИ: Месечната инфлация за юни е 0.4%, а годишната инфлация е 4.4%
НСИ: Цените на земеделската земя в България растат, арендата отбелязва лек спад през 2024 г.
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБорси и цени
НСИ: Инфлацията за септември на годишна база се ускори до 5,6%
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Росен Карадимов: Въвеждането на еврото е повод КЗК да започне анализи в...
АктуалноАкцентиСъбития
Био овцеферма Долни Дъбник дебютира на Международните хранителни изложения 2025
АктуалноАкцентиОколна среда
Над 160 000 българи остават на воден режим
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Икономическият министър в Токио: Партньорството “Ел Би Булгарикум” – “Мейджи” задава високи...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама