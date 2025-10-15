НСИ: Инфлацията за септември на годишна база се ускори до 5,6%

Най-голямо е увеличението в групите „Образование“ (4.5%) и „Облекло и обувки“ (1.0%)

Годишната инфлация през септември се ускори до 5,6% от 5,3% през август, достигайки най-високо ниво от октомври 2023 г. насам, докато на месечна база беше отчетена дефлация от 0,8%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През септември 2025 г. спрямо предходния месец е регистрирано намаление на цените в групите: „Развлечения и култура“ (-9.9%), „Ресторанти и хотели“ (-0.9%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.1%). Най-голямо е увеличението в групите „Образование“ (4.5%) и „Облекло и обувки“ (1.0%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През септември 2025 г. месечната инфлация е -0.8%, а годишната инфлация за септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. е 5.6%. Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3.4%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 – септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 – септември 2024 г. е 3.8%.

Месечна инфлация

През септември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи:

„Развлечения и култура“ – намаление с 9.9%;

„Ресторанти и хотели“ – намаление с 0.9%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – намаление с 0.1%.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Образование“ – увеличение с 4.5%;

„Облекло и обувки“ – увеличение с 1.0%;

„Разнообразни стоки и услуги“ – увеличение с 0.5%;

„Съобщения“ – увеличение с 0.5%;

„Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ – увеличение с 0.4%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ – увеличение с 0.3%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – увеличение с 0.1%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Транспорт“ и „Здравеопазване“.

През месец септември 2025 г. са намалeни цените на следните хранителни продукти: грозде – с 10.9%, пипер – с 10.7%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) – със 7.5%, краставици – с 6.9%, ябълки – с 6.4%, зрял лук – с 6.2%, маслини – с 4.6%, домати – с 2.7%, прясна и охладена риба – с 2.1%, нискомаслено прясно мляко – с 1.9%, цитрусови и южни плодове – с 1.8%, зеле – с 1.8%, месо от едър рогат добитък – с 1.6%, свинско месо – с 1.6%, газирани напитки – с 1.4%, какао – с 1.3%, бира – с 1.2%, кисели млека – с 0.9%, месо от домашни птици – с 0.8%, сол – с 0.8%, плодови сокове – с 0.7%, брашно – с 0.6%, ракии – с 0.5%, оцет – с 0.4%, трайни колбаси – с 0.4%, захар – с 0.4%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжан) – с 0.3%, млечни масла – с 0.3%, хляб „Добруджа“ – с 0.2%, ориз – с 0.1%, зрял чесън – с 0.1%, и други.

Увеличени са цените на следните хранителни продукти: дини и пъпеши – с 4.3%, гъби – с 2.6%, замразена риба – с 2.4%, мляно месо (кайма) – с 2.4%, маргарин – с 2.1%, кафе – с 1.3%, сирене – с 1.3%, шоколад и шоколадови изделия – с 1.3%, кашкавал – с 1.2%, пълномаслено прясно мляко – с 1.1%, зрял боб – с 1.1%, яйца – с 1.0%, вина – с 1.0%, леща – с 1.0%, типов и ръжен хляб – с 0.8%, сладолед – с 0.7%, малотрайни колбаси – с 0.6%, сушени зеленчукови подправки – с 0.5%, макаронени изделия – с 0.3%, олио – с 0.3%, бял хляб – с 0.1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: хотели във ваканционни центрове и курорти – с 26.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания – с 15.7%, международни полети – с 11.7%, климатични инсталации – с 2.5%, велосипеди – с 2.3%, готварски печки – с 2.0%, почистващи и дезинфекционни препарати за дома – с 2.0%, телевизори – с 1.7%, централно газоснабдяване – с 1.5%, препарати за почистване на съдове – с 1.0%, перални машини – с 0.9%, продукти за лична хигиена – с 0.8%, въглища – с 0.5%, метан за ЛТС – с 0.4%, хладилници – с 0.2%, дизелово гориво – с 0.2%, и други.

При нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: цветарство – с 4.3%, висше образование – с 2.7%, курсове за водачи на ЛТС – с 2.2%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид – с 1.4%, облекло – с 1.3%, поддържане и ремонт на ЛТС – с 1.1%, услуги по обществено хранене – с 1.0%, мебели – с 0.8%, дърва за отопление – с 0.6%, пътнически транспорт с такси – с 0.6%, цигари – с 0.6%, пелети – с 0.5%, други пощенски услуги (куриерски услуги) – с 0.4%, обувки – с 0.3%, бензин А100Н – с 0.3%, бензин А95Н – с 0.2%, и други.

Цените на лекарствените продукти са намалени с 0.1%. Увеличени са цените на услугите на медицински лаборатории с 1.1% и на стоматологичните и лекарските услуги – съответно с 0.6 и 0.4%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2025 г. спрямо септември 2022 г.) е 13.5%, а за последните пет години (септември 2025 г. спрямо септември 2020 г.) е 41.1%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През септември 2025 г. месечната инфлация е -0.6%, а годишната инфлация за септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. е 4.1%.

Инфлацията от началото на годината (септември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 2.7%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2024 – септември 2025 г. спрямо периода октомври 2023 – септември 2024 г. е 3.1%.