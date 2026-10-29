Проф. Палигоров: Реформата в земеделието трябва да запази експертите

Административната реформа трябва да запази експертния капацитет в земеделието и горското стопанство, заяви Зам.-министър проф. Палигоров

Водещите принципи при подготовката на административната реформа са запазването на експертния капацитет, минимизирането на рисковете за служителите и недопускането на прекъсване на основните функции на системата. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Земеделие и горско стопанство“. Той подчерта, че промените се подготвят на основа на функционален анализ и предвиждат оптимизиране на сходни дейности, подобряване на координацията между административните звена, дигитализация на процесите и намаляване на административната тежест.

Като председател на Съвета, проф. Палигоров заяви готовност Съветът да заседава регулярно, а при необходимост да бъде свикван и извънредно и отбеляза, че след петгодишното прекъсване, възстановяването му създава институционална възможност за обсъждане на въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения, заетостта, доходите, професионалната квалификация и условията на труд в земеделието и горското стопанство.

По представените разчети административната реформа в системата на МЗХ предвижда намаляване на щатните бройки, в които са включени както трайно незаети длъжности, така и позиции, заемани от служители с придобито право на пенсия.

Сред предложенията са обединяване на дейности в областта на горите и рибарството, селекцията и репродукцията в животновъдството, както и вливането на Изпълнителната агенция по лозата и виното в Българската агенция по безопасност на храните. Предвидени са и промени във вътрешната организация на централната администрация и други структури в системата. Те предстоят да бъдат реализирани след необходимите нормативни и съгласувателни процедури.

В рамките на заседанието бяха представени и рамката на Общата селскостопанска политика за периода 2028-2034 г., както и основните приоритети на България. Сред тях са опростяване на административните изисквания, равни условия на конкуренция и отчитане на националните особености на земеделското производство. Акцент беше поставен и върху социалната условност и спазването на трудовите и социалните права в сектора. Участниците в дискусията бяха запознати и с подготовката на бюджета за 2027 г. на Министерството на земеделието и храните.

В заседанието участваха експерти от министерството и представители на Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ “Подкрепа”, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Асоциация на индустриалния капитал в България.

Представителите на синдикатите определиха възстановяването на отрасловия съвет като навременна стъпка и подчертаха, че промените трябва да се обсъждат със социалните партньори, преди да бъдат предприети. Те поставиха и въпроса за необходимостта от актуализиране на модела на заплащане в държавната администрация и осигуряването на достатъчно подготвени специалисти.