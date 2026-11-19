Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването на Петата регионална конференция на Balkan One Health Network, която се провежда в София

Общите усилия на институциите, научните среди и професионалните организации са в основата на успешното прилагане на концепцията „Единно здраве“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков при откриването на Петата регионална конференция на Balkan One Health Network, която се провежда в София. В приветствието си той акцентира върху взаимовръзката между здравето на хората и животните, безопасността на храните и опазването на околната среда.

Проф. Неделков подчерта, че постигането на общите цели изисква активен обмен на информация, съвместно планиране и координирани действия. Като конкретна стъпка в тази посока заместник-министърът открои Националната програма за действие срещу антимикробната резистентност за периода 2026–2029 г. „Тя обединява усилията на хуманната и ветеринарната медицина и екологичния сектор, като поставя акцент върху превенцията на инфекциите и разумната употреба на антибиотици“, уточни проф. Неделков.

Заместник-министърът обърна внимание и на значимите годишнини, с които съвпада тазгодишното издание на конференцията – 125 години от създаването на НДНИВМИ „Проф. д-р Георги Павлов“ и 145 години ветеринарномедицинска дейност в България. По думите му те са повод за заслужено признание към ветеринарната професия и нейния принос за опазването на общественото здраве.

Проф. Неделков благодари на организаторите и партньорите за провеждането на форума, който обединява представители на институциите, научните среди и професионалните организации от България и региона. Той посочи, че конференцията ще допринесе за изграждането на нови партньорства, обмен на научен опит и намирането на практически решения в областта на „Единно здраве“.