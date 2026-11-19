Българският национален павилион на EuroTier 2026 в Хановер привлече голям интерес към България, българската продукция и компаниите, представени от Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ). От 10 до 13 ноември Съюзът за втори път организира общо представяне на свои членове на водещото световно изложение за професионално животновъдство с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

По наблюдения на СПКФ всяка от участващите компании посрещаше между 80 и 100 посетители дневно, а десет представители на екипите на щанда бяха в постоянен контакт с гостите. Посетителите се интересуваха от българските продукти, производствените възможности на компаниите и условията за съвместна работа. Сред международните срещи на Съюза бяха разговорите с представители на фуражните асоциации на Китай и Монголия.

За СПКФ големият интерес към павилиона показа какво дава общото национално представяне. Компаниите имат възможност да покажат продуктите си пред потенциални клиенти и дистрибутори, да разберат какво търсят различните пазари и да започнат разговори за износ и партньорства. Подобни участия дават видимост на българската фуражна индустрия и създават възможности пред българския бизнес и индустрията като цяло.

Какво представиха изложбените палати

EuroTier 2026 се проведе в 13 изложбени палати с тематични зони за говедовъдство и млекопроизводство, свиневъдство, птицевъдство, овцевъдство, козевъдство и коневъдство. Отделни площи бяха посветени на фуражите и храненето, здравето на животните, биосигурността и технологиите за отглеждане. Българският национален павилион беше в палата 20, на щанд C44, в зоната за фуражи и здраве на животните. В палата 25 паралелните изложения EnergyDecentral и Inhouse Farming представиха решения за децентрализирано производство на енергия и нови системи за производство на храни и фуражи.

EuroTier 2026 в цифри

Около 118 000 професионални посетители от 155 държави , от които около 40% международни

, от които около 40% международни Над 2 100 изложители от 55 държави , от които 67% международни

, от които 67% международни 19 официални национални павилиона , сред които българският

, сред които българският Над 500 събития в специализираната програма, 7 тематични зони и 10 експертни сцени

в специализираната програма, и 6 златни медала — 4 за EuroTier и 2 за EnergyDecentral

— 4 за EuroTier и 2 за EnergyDecentral 32 сребърни медала — 26 за EuroTier и 6 за EnergyDecentral

— 26 за EuroTier и 6 за EnergyDecentral 2 награди за хуманно отношение към животните

Данните за изложението са на организатора DLG.