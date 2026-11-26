Министерският съвет прие нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните

Министерският съвет прие с постановление нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Проектът предвижда организационно преструктуриране на администрацията с цел повишаване на ефективността и оптимизиране на административните процеси.

Конкретните промени, които се предлагат, са насочени към оптимизиране на структурата и числеността на персонала с 33 щатни бройки, което при настоящия числен състав на Министерството на земеделието и храните представлява намаление от 4.94 %.

Със същото постановление се правят промени в числеността на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните. В Национална служба за съвети в земеделието числеността се намалява с 5 щатни бройки. В 28 Областни дирекции „Земеделие-4 числеността се намалява с 86 щатни бройки. В Българската агенция по безопасност на храните числеността се намалява със 100 щатни бройки. В Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ числеността се намалява с 1 щатна бройка. В Центъра за оценка на риска по хранителната верига числеността се намалява с 5 щатни бройки. В Селскостопанска академия числеността се намалява с 253 щатни бройки.