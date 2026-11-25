Финансовият ресурс е осигурен чрез прехвърляне на средства от остатъчните бюджети по горските мерки в Стратегическия план

От утре, 26 ноември 2026г., започва приемът на заявления за подпомагане по интервенция II.A.14 „Подпомагане по Натура 2000 за гори“ от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г. Той се открива със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, а срокът за подаване на заявления е до 3 декември 2026 г., включително.

Финансовият ресурс е осигурен чрез прехвърляне на средства от остатъчните бюджети по горските мерки в Стратегическия план.

Подпомагането обхваща определени видове гори във фаза на старост, намиращи се в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Целта е да се насърчи опазването на горските екосистеми.

Периодът за кандидатстване е съобразен с времето за извършване на административните проверки, установяване на допустимостта на кандидатите и определяне на размера на финансовата помощ, както и изплащане на средствата до края на 2026 г.

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно, чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) с квалифициран електронен подпис.

С текста на заповедта можете да се запознаете тук.