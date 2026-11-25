Облекчаваме изискванията към кланичните пунктове към животновъдните обекти, за да улесним стопаните и скъсим веригата на доставки, заяви зам.-министър проф. Неделков

Даваме възможност за облекчаване на изискванията към кланичните пунктове към животновъдните обекти. Това ще улесни достъпа на фермерите до кланична инфраструктура и ще намали административната и финансовата тежест за тях. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков по време на заседание на работната група, която подготвя промени в Наредба № 10 за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове. В срещата участваха представители на Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, Център за оценка на риска по агрохранителната верига и Българския ветеринарен съюз.

Заместник-министър Неделков посочи, че предстоящите изменения в нормативната уредба са с цел по-достъпни условия за официално одобрение на кланичните пунктове, както и насърчаване на фермерите да работят в рамките на системата за контрол и проследимост. „В този процес важна роля имат както самите животновъди, така и регистрираните ветеринарни лекари“, изтъкна проф. Неделков.

Една от промените предвижда възможност за изграждане на малки кланични пунктове непосредствено към животновъдните ферми, при облекчени изисквания към сградния фонд и оборудването.

Предлага се досегашното изискване за две отделни помещения да бъде заменено с възможност за едно помещение с обособени функционални зони и съобразени с дейността минимални изисквания.

„Нашата цел е да облекчим режима и да дадем реална възможност на повече стопанства да ползват такава инфраструктура. Един кланичен пункт към ферма би могъл да обслужва и други животновъди от същата и/или съседни административни области при спазване на мерките за биосигурност, без всеки от тях да инвестира в изграждането на собствен обект“, посочи проф. д-р Крум Неделков. По думите му това изменение ще регламентира клането във фермите и ще създаде по-добри условия за директна реализация на произведените продукти, без това да създава компромиси с безопасността на добито месо впоследствие.

По време на срещата бяха разгледани конкретни предложения по текстовете на наредбата относно изискванията към кланичните пунктове. Обсъдени бяха всички постъпили предложения и становищата на браншовите организации, които са взети предвид при изготвянето на текст на проекта.

С промените в Наредба № 10 Министерството на земеделието и храните цели улесняване на малките и средните стопанства. Облекчаването на режима няма да бъде за сметка на безопасността на храните, ветеринарно-санитарния контрол и биосигурността.