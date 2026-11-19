Възможностите за подпомагане на хидропонното производство с европейски и национални средства бяха сред основните теми на среща между министъра на земеделието Пламен Абровски и представители на оранжерийния сектор

Развитието на оранжерийното производство изисква последователност и дългосрочна визия. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектора на оранжерийното производство. В нея участваха и заместник-министрите Красимир Чакъров и Янислав Янчев. По време на разговора министърът подчерта необходимостта от предвидима политика и устойчиви решения в подкрепа на земеделските производители. „Важно е да работим в една посока и да създаваме условия за развитие на земеделието“, каза още той.

Основен акцент в разговора беше възможността за подпомагане на хидропонните оранжерии с европейски и национални средства. Представителите на бранша предложиха страната ни да постави въпроса за промяна на европейската регулаторна рамка, както и да бъдат проучени възможностите за създаване на национален механизъм за подкрепа. От своя страна министър Абровски заяви готовност да постави темата на европейско ниво. Той уточни, че за постигането на промяна е необходимо да бъде събрана достатъчна подкрепа от други държави членки.

По време на срещата бяха обсъдени и мерките за ограничаване на нелоялните търговски практики, както и възможностите за намаляване на административната тежест за земеделските производители. Министър Абровски акцентира върху необходимостта от по-добра организация и дигитализация, включително чрез създаване на обща система, която да обединява необходимите документи и проверки и да улеснява достъпа на земеделските стопани до подпомагане.