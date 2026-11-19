Над 1,9 млрд. евро са планирани за подкрепа на земеделските производители, а 35 млн. евро – за опазване и развитие на водните и напоителните ресурси

Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на България за 2027 г. в частта му за земеделието. При гласуването 13 народни представители подкрепиха проекта, 10 бяха против, а въздържали се нямаше.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и Десислава Стоянова, директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ в Министерството на земеделието и храните, представиха пред депутатите основните параметри на бюджетната рамка и средствата за провеждане на политиките в аграрния сектор.

35 млн. евро за напояване

Един от основните приоритети на Министерството на земеделието и храните през 2027 г. ще бъде опазването и развитието на водните и напоителните ресурси. За тази цел в проектобюджета са заложени 35 млн. евро. Сред първите планирани дейности е пълна инвентаризация на напоителните канали в страната, която ще започне от съоръженията на „Напоителни системи“. Предвижда се изграждането на комплексна система за наблюдение и контрол на водните нива и обемите на напоителните язовири. Тя ще предоставя актуална информация за наличните количества вода и ще позволява ранно предупреждение при критично повишаване на нивата.

Паралелно с това МЗХ разработва подобна система за 19-те язовира със стратегическо и национално значение. Следващата стъпка ще бъде проектирането на всички язовири, стопанисвани от „Напоителни системи“, за да се установят състоянието им, необходимите средства за ремонт и готовността им за бъдещи инвестиции.

Сред новите инициативи за 2027 г. е и предпроектно проучване за изграждането на първия етап на напоителната система „Малък Преславец“. При реализирането на двата етапа тя ще осигури възможност за напояване на над 1 млн. декара земеделски площи, като още първият етап ще обхване над 400 хил. декара.

Абровски съобщи още, че през следващата година се планира стартирането на собствен проект за контролируемо изваляване на облаци. По думите му технологията вече се прилага в други държави, включително в съседна Румъния, и е доказала своя ефект.

През 2027 г. са предвидени и средства за стартиране на пълна национална горска инвентаризация. Целта е да бъде събрана цялостна информация за състоянието на горите, която да послужи за планиране на тяхното развитие.

Над 1,9 млрд. евро за земеделските производители

Общият ресурс за подпомагане на земеделските производители през 2027 г. ще надхвърли 1,9 млрд. евро. От тях над 1,6 млрд. евро са средства от Европейския съюз, предоставяни чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

За директни плащания са предвидени 850 млн. евро. Те включват подпомагане на доходите на малките и средните стопанства, екосхемите и обвързаната подкрепа.

Други 660 млн. евро са заложени за плащания по интервенциите за развитие на селските райони от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Средствата обхващат инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, подкрепа за млади и нови земеделски производители, плащания на площ, природни и други специфични ограничения и хуманно отношение към животните.

За секторни инвестиции и пазарни мерки са планирани 93 млн. евро, включително за лозаро-винарството, пчеларството, плодовете и зеленчуците. За рибарство и аквакултури са предвидени още 25 млн. евро.

230 млн. евро от националния бюджет

От националния бюджет за сектора са заложени 230 млн. евро, от които 173 млн. евро са за държавни помощи.

За преходна национална помощ са предвидени 50 млн. евро, включително за тютюнопроизводството, говедовъдството, овцевъдството и козевъдството. Подкрепата обхваща тютюна, говедата, овцете майки и козите майки и е необвързана с производството.

Допълнително 7 млн. евро са предвидени за ДДС по училищните схеми, а над 51 млн. евро – за възстановяване на част от акциза върху газьола, използван в селскостопанското производство.

Повече средства за Селскостопанската академия

За Селскостопанската академия през 2027 г. са предвидени 46,3 млн. евро, което е с 3 млн. евро повече спрямо 2026 г.

Министър Абровски акцентира върху необходимостта науката и иновациите да имат по-силна практическа връзка с потребностите на земеделските производители. Той обобщи значението на тези две направления с думите: „Без вода няма земеделие. Без наука няма просперитет“.

Промени в администрацията

В бюджетната рамка за 2027 г. е заложена 5% индексация на работните заплати в администрацията с цел компенсиране на инфлацията и запазване на нетните доходи на служителите във връзка с промените в осигурителния модел. Предвидена е и оптимизация на административните структури към Министерството на земеделието и храните, която включва намаление на щатната численост с общо 757 бройки. По думите на министър Абровски промените са планирани така, че да не засегнат нормалното функциониране на администрацията и да не ощетят земеделските производители.