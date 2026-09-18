Министър Абровски: Земеделските производители ще получат близо 44 евроцента компенсация за литър газьол

100 млн. евро от предвидената държавна помощ за сектора ще бъдат насочени към компенсиране на разликата в цената на горивото

100 млн. евро са предвидени за компенсации за по-скъпия газьол за земеделските производители. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на брифинг в Министерския съвет, на който беше представен цялостния пакет от мерки на правителството, чиято цел е да бъдат подкрепени уязвимите групи и българската индустрия, и да се овладее ценовият натиск. Той обясни, че средствата са част от общо 170 млн. евро държавна помощ за земеделските производители, предвидена в бюджета за 2026 г.

„Те ще бъдат насочени към компенсации за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената му през 2026 г. Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 цента на литър“, допълни министърът. По думите му мерките са били заложени още преди няколко месеца, за да може необходимата подкрепа да бъде осигурена в момента, в който е най-нужна на земеделските производители. „Това, което сме предвидили, се случва, за да може в момента, когато е най-необходимо на българските граждани и на българските земеделски производители, тази подкрепа да се случи“, заяви министърът. Той посочи, че Франция по същата линия подпомага своите земеделски производители с 15 цента на литър, а Испания – с 20 цента на литър. „Гърция не е предвидила средства за подобно подпомагане, а същото важи и за Румъния“, добави министър Абровски.

По отношение на цените на храните министърът на земеделието коментира, че идеята е чрез предоставянето на средства за първичното производство на земеделска продукция да не се пренася инфлацията от увеличените цени на горивата още в началото на хранителната верига. Той изрази увереност, че средствата ще бъдат достатъчни, за да компенсират увеличените разходи на производителите. „Ако продължи да има увеличаване на цените, това може да доведе до спекула, но контролните механизми, които държавата вече е предприела, ще позволят да бъде установено подобно необосновано повишаване. Българската агенция по безопасност на храните, НАП, КЗК и КЗП – това е държавата и държавата е тук, за да помогне на своите граждани“, категоричен бе той.

Министър Абровски припомни, че една от първите мерки на правителството е била да се удължи Законът за въвеждане на еврото с още една година, с което до 1 август 2027 г. е поставено ограничение за повишаването на цените. „Ако има икономическа обоснованост, цените могат да се вдигат, но ако няма такава, няма причина да бъдат увеличавани“, подчерта той. „Когато сега предвиждаме този тип мерки, с които даваме над 300 млн. на индустрията, на производството и на гражданите като цяло, ние гарантираме, че няма да има необосновано увеличение на цените“, заяви министърът.

Държавата е плътно до хората, до уязвимите домакинства, до хората с ниски доходи.

Българското правителство е плътно до индустрията, до структуроопределящи сектори в българската икономика и намираме с общи усилия решения на проблемите, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

„Разработили сме мерки в общ размер от над 300 милиона евро, което е едно от най-конкурентните предложения в региона, въпреки лошото състояние на публичните финанси. Имаме пълното разбиране на Министерството на финансите. Сега е времето да активираме голяма част от новите мерки в полза на българските граждани в полза на българската индустрия“, изтъкна Пулев.

Основни превантивни мерки бяха предприети от кабинета още през лятото и заложени в бюджета за настоящата година с финансово обезпечение. Изпратена е и нотификация към Европейската комисия. „Тези мерки ще заработят още преди края на настоящия месец. Приехме таргетирани мерки в различни сектори – земеделие, транспорт, логистика, тежкотоварни превози сектори, които ще продължават благодарение на подкрепата на българското правителство да работят ефективно в условия на кризи“, посочи Пулев.

Директна подкрепа в размер на 55 милиона евро е насочена към тежкотоварните превозвачи, голяма част от които се конкурират на европейските пазари. Помощта ще им даде възможност да не губят нивото си на конкурентоспособност и да продължават да работят ефективно, така че потенциални сътресения в тяхната дейност да не водят до увеличаване на цените, особено на хранителните продукти.

Таргетирани мерки кабинетът насочва и към най-уязвимите групи на обществото. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат директни бенефициенти на тази подкрепа. Субсидии са насочени към структуроопределящи сектори като публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт. Фокусът е върху отдалечените малки населени места, които предлагат не толкова рентабилни линии, но са изключително важни за функционирането на местните общности.

Премахва се също така акцизът на пропан-бутана, което ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза на всички български граждани, използващи газова уредба. „Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво“, отбеляза вицепремиерът Пулев и добави, че целта е да няма фалити в сектора на превозвачите и да няма повишаване на цените на билетите.

„Инфлационен чек“ е мярката, предвидена от правителството, за да гарантира базова социална сигурност на уязвими хора с ниски доходи в условията на ръст на цени на горива. Това е еднократна подкрепа в размер на 50 евро – директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност, които са обект на системата на социално подпомагане, включително деца и младежи без родителска грижа, подпомагани лица с целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, които се отглеждат от роднини и приемни семейства, деца, които са подпомагани със семейни помощи, военноинвалиди и военнопострадали. Общо осем са групите, които ще подлежат на това подпомагане. Изплащането ще стартира през октомври, като то ще бъде еднократно, без допълнителни заявления, директно по картите или чрез пощата, в зависимост от това как лицата получават до момента подкрепата, на която имат право. Общият бюджет на мярката възлиза на 30 милиона евро и тя ще достигне до над 550 000 граждани.

„Заедно с пролетната мярка, която предвиждаше 25 милиона евро за лица, които отново са с ниски доходи и притежават автомобил, средствата, които са заделени от държавния бюджет през тази година възлизат на 50 милиона евро за подпомагане на най-уязвимите семейства“, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Министър Ефремова подчерта, че отпада и изискването за притежание на автомобил. „Няма да го изискваме, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близкия изток и отражението й върху цените и у нас. Затова ще подкрепим по-широк кръг лица. Двойно по-широк кръг лица ще могат да се възползват от тази мярка“, посочи Ефремова.