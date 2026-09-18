Въглеродно земеделие
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Зам.-министър Неделков: Работим за по-ясни правила и по-високо качество на българските млечни продукти

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Сред тях е отпадането на дефиницията за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“, с което се цели по-ясно разграничаване на продуктите и недопускане на заблуждение на потребителите относно техните характеристики, свойства и качества

Работим активно за подобряване на качеството на българските млечни продукти и за създаване на по-ясни правила при тяхното производство и предлагане. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков по време на заседание на работната група за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти.

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Сред тях е отпадането на дефиницията за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“, с което се цели по-ясно разграничаване на продуктите и недопускане на заблуждение на потребителите относно техните характеристики, свойства и качестваОбсъжда се и промяна при наименованието „сирене“, свързана с изискването за съдържание на сухо вещество в крайния продукт. Предложението е сухото вещество да бъде не по-малко от 42 процента, с цел подобряване на характеристиките и качеството на продукта.

В срещата участваха представители на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, Центърът за оценка на риска по агрохранителната верига и представители на бранша. Обсъдени бяха предложения за прецизиране на изискванията към млечните продукти, включително по отношение на наименованията и характеристиките на някои от традиционните български продукти.

Сред тях е отпадането на дефиницията за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“, с което се цели по-ясно разграничаване на продуктите и недопускане на заблуждение на потребителите относно техните характеристики, свойства и качества.

Обсъжда се и промяна при наименованието „сирене“, свързана с изискването за съдържание на сухо вещество в крайния продукт. Предложението е сухото вещество да бъде не по-малко от 42 процента, с цел подобряване на характеристиките и качеството на продукта.

Друг важен акцент в работата на групата е прецизирането на определението за „кашкавал“, произведен от сурово мляко преминало непрекъснат процес на зреене, без използването на междинни продукти (сиренина, калиата и други полуфабрикати) . Целта е да се избегне предлагането и етикетирането на продукти, които наподобяват характеристиките на традиционния български кашкавал.

„Искаме да защитим традиционните български млечни продукти и едновременно с това да гарантираме на потребителите ясна информация за това, което купуват. Затова е важно тези промени да бъдат обсъдени и прецизирани съвместно с представителите на всички заинтересовани страни“, посочи проф. д-р Неделков.

По думите му целта е да се постигне по-голяма прозрачност на пазара, по-ясно разграничаване на отделните категории млечни продукти и по-ефективен официален контрол.

Работата по текстовете ще продължи и през следващата седмица, когато работната група ще заседава отново, за да обсъди постъпилите предложения и да прецизира обсъдените до момента промени.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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