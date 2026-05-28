Министър Ефремова: Социалните работници посетиха над 400 пострадали семейства в първите дни след наводнението

“След наводненията в страната през почивните дни социалните работници обходиха над 400 пострадали къщи в 10 населени места. От първия час на бедствието те бяха на терен – първо с доброволни дейности по подпомагане на семействата с наводнени домове, след което започнаха същинската си работа по описване на щетите и консултирането.”

Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на пресконференция за представяне на ръководния екип и приоритетите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Министър Ефремова подчерта, че лично е посетила най-тежко засегнатите райони в Севлиево и околните населени места, за да координира на място действията на местната власт и социалните служби. Тя изказа съболезнования на семейството на загиналия човек, отнесен от водите на река Росица.

По данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП) до момента само в Севлиево са посетени 179 домакинства, като са приети общо 41 заявления за подпомагане. В Дряново са обходени 50 семейства, във Велико Търново – 38, в Габрово – 22. Посетени са и 22 жилища в Горна Оряховица, в Априлци – 48, в Троян – 12, а в Ловеч – 7 пострадали домакинства.

Министър Ефремова акцентира, че държавната подкрепа е насочена към покриване на най-неотложните нужди на хората, останали без достъп до лекарства, дрехи и базови условия за живот. „Категорично не бих искала да приема и не съм съгласна с твърденията, че подкрепата не е достатъчна, не е насочена правилно и някой не може да се възползва от нея“, заяви министърът.

Тя припомни, че пострадалите могат да получат три форми на подкрепа – две чрез АСП и една чрез фонд „Социална закрила“ към МТСП. Първата помощ е за инцидентно възникнали жизненоважни потребности и е в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. След отпускането й домакинствата могат да кандидатстват и за помощ от 1300 евро за закупуване на унищожени домакински уреди. Хората могат да получат и допълнителна помощ от 1550 евро за възстановяване на щети. Социалната подкрепа се отпуска, когато пострадалият имот е основното жилище за домакинството, което задължително трябва да е законно построено.

Министър Ефремова подчерта, че заявленията за помощите се подават по облекчен ред в дирекциите „Социално подпомагане“, а проверките и изплащането на средствата се извършват в кратки срокове. Тя отправи призив към пострадалите хора да подават документи за подпомагане, както и към кметовете да работят в синхрон със социалните служби, за да бъде осигурена максимална подкрепа за засегнатите домакинства.

Министър Ефремова представи и управленските приоритети в сферата труда и социалната политика.

Сред тях са подготовката на бюджета за 2026 г., устойчивостта на пенсионната система, засилването на контрола върху сивата икономика и повишаването на ефективността на инвестициите в обучения и квалификация на работната сила. Като най-спешна задача тя открои подготовката на бюджета за 2026 г., за да се гарантира, че хората ще получат всички социални плащания навреме, а от 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8%.

Сред акцентите в работата на МТСП ще бъде и устойчивостта на пенсионната система. Министърът съобщи, че усилията ще бъдат насочени към по-добра събираемост на осигурителните вноски и ограничаване на сивата икономика чрез засилен контрол от институциите.

Министър Ефремова постави фокус и върху пазара на труда, обученията и повишаването на квалификацията на работната сила. Тя открои демографската политика като фундаментална тема за страната и заяви, че МТСП ще продължи да развива подкрепата по мярката „Избирам България“, насочена към привличането на българи от чужбина за работа и живот у нас. Подкрепата се осигурява с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“.