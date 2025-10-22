Въглеродно земеделие
По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври. Решението беше взето по предложение на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семействата на загиналите.

В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв. Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд „Социална закрила“. По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика" в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

По 15 000 лв. ще получат наследниците на загиналите при наводненията
