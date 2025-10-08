Въглеродно земеделие
Здравното министерство: Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони

Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна

В засегнатите от наводненията райони водата от чешмата не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна, докато не бъдат готови лабораторните резултати. Това предупреждават от Министерството на здравеопазването, цитирани от БНТ. От ведомството публикуваха на фейсбук страницата си специални насоки във връзка с наводненията и опасността от нови обилни валежи. От Здравното министерство съветват хората да следят за поява на симптоми за стомашно-чревни заболявания.

Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна, а хората трябва да използват бутилирана вода или такава, която е доставена с цистерни.

Честото миене на ръце и използването на дезинфектант е важно. При работа в засегнатите зони трябва да се носят маска и ръкавици. При нараняване хората трябва да потърсят лекарска помощ, за да бъде почистена раната и да се прецени дали има нужда от ваксина против тетанус. Не яжте храна, която е била в контакт с придошла вода, съветват още здравните власти. Изхвърлете повредени опаковки и съмнителни консерви и дръжте храната в затворени съдове, казват още от ведомството.

След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата Регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания, информират от министерството. Предупреждения за продължителни и значителни валежи от дъжд в източните и северните райони обяви за днес Националният институт по метеорология и хидрология. През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще остане усложнена.

