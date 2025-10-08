Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Правителството осигури по 3000 лв. допълнителна помощ на семействата, пострадали от наводненията

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Допълнителната помощ ще се предоставя на пострадалите, при условие че засегнатото жилище е законно и единствено за семейството и то не може да го възстанови със собствени средства

Правителството реши да отпусне еднократна помощ от 3000 лв. на хората, чиито имоти са пострадали от природни бедствия през 2025 г. Предложението е на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Помощта ще е допълнение към еднократната помощ за преодоляване на инцидентно възникнали потребности, която се отпуска по Закона за социално подпомагане в размер до 1 914 лв.

По този начин държавата ще подкрепи хората, които не могат да възстановят домовете си сами в изключително тежката за тях ситуация. Допълнителната помощ ще се предоставя на пострадалите, при условие че засегнатото жилище е законно и единствено за семейството и то не може да го възстанови със собствени средства. По същия начин кабинетът подпомогна домакинствата, чиито имоти бяха засегнати от пожарите през лятото. Тогава държавата осигури 900 000 лв. за еднократно подпомагане, с които ще бъдат подкрепени и пострадалите при скорошните наводнения.

Помощта от 3000 лв. ще се получава по списък, който ще се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане след социална анкета. При нея ще се преценява дали доходите на пострадалите не им позволяват да ремонтират домовете си. Не е необходимо хората да кандидатстват допълнително, за да получат средствата, които ще се изплащат от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на пострадалите.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Здравното министерство: Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони
До 19 септември се приемат заявления за втори транш за угояване на прасета
Още над 8 млн. лв. са оторизирани на овощари за пропаднали площи през 2025 г.
Нови над 10 млн. лв. са изплатени на овощари за пропаднали площи през 2025 г.
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Правителството осигури по 3000 лв. допълнителна помощ на семействата, пострадали от наводненията
АктуалноАкценти
Здравното министерство: Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони
Финансиране в земеделието
Министър Тахов: Подпомагаме сектор „Плодове и зеленчуци“ със 7,4 млн. евро от...
АктуалноАкцентиСвиневъдство
55 000 прасета в Хърватия са унищожени заради АЧС
АктуалноАкцентиБорси и цени
ФАО: Световните цени на храните се понижават през септември

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама