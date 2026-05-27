Министър Абровски: От днес БАБХ въвежда 24-часови проби при разтоварването на всеки кораб със слънчоглед от трети страни

Мариана Климентиева
Няма да има нито едно зрънце, допуснато на българска територия и нито една капка олио, която да бъде разпространена в страната ни, без контролните органи да са запознати, категоричен бе земеделският министър

От днес Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда 24-часови проби при разтоварването на всеки един кораб, с който пристига слънчоглед от трети страни у нас. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на брифинг пред медии, след извършена проверка на пристанището във Варна, заедно с изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева, пристигнал от Аржентина.

Земеделският министър информира, че провереният кораб днес е дванадесети по ред, който е пристигнал в страната ни и третият, който се разтоварва на пристанище Варна. По време на инспекцията бяха взети проби, с които се въвежда и нов засилен механизъм за контрол върху вноса, съхранението и преработката на суровината. „Всеки камион ще бъде описван и пломбиран на пристанище Варна. На мястото за съхранение ще има представител на Агенцията по храните, който ще извършва разпломбиране и ще следи за запълването на силозите“, обясни министър Абровски.

Той уточни, че след като силозите бъдат запълнени единствено с проверения слънчоглед, те ще бъдат отново пломбирани. „При постъпване на заявка за преработка, БАБХ ще осъществява контрол при разпломбирането, ще следи движението на суровината към преработвателното предприятие и ще контролира последващото транспортиране на продукцията до митническите складове“, конкретизира още министър Абровски. Той изтъкна, че по този начин ще се гарантира и контролира цялата верига.

„Няма да има нито едно зрънце, допуснато на българска територия и нито една капка олио, която да бъде разпространена в страната ни, без контролните органи да са запознати“, категоричен бе Пламен Абровски. Той подчерта, че и до момента преработвателите са изпълнявали своите ангажименти, но държавата е длъжна да осигури видим и ефективен контрол.

„Длъжни сме да покажем, че държавата работи и че системите за контрол са видими, за да можем да успокоим българските граждани и потребителите, както и нашите партньори от ЕС, тъй като България е външна граница“, поясни още земеделският министър.

По думите му дори при установяване на наличие на пестициди в слънчогледа, той е предназначен за преработка на ишлеме и последващ износ извън територията на Съюза.

„С този засилен контрол ще можем във всеки един момент да покажем кой камион кога е преминал и какво количество е транспортирал. Надграждаме системата за контрол“, увери той. Министър Абровски допълни, че при необходимост ще бъдат командировани служители от други областни дирекции по безопасност на храните. Той съобщи, че предстоят и  допълнителни проверки и на шрота.

 

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

