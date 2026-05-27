Най-големият курортен комплекс по Южното Черноморие – Слънчев бряг, както и населените места от Равда до Елените, остават без вода в сряда, съобщи Нова телевизия. Съобщението на ВиК – Бургас е качено на официалната страница на дружеството. В него се посочва, че до приключване на планирани строително-монтажни дейности водата ще бъде спряна. За това алармираха късно във вторник собственици и мениджъри на хотели, които вече имат гости. Представителите на бранша са притеснени, че липсата на вода ще попречи на изхранването на туристите и ще създаде редица неудобства при предоставянето на услугите.

Мениджърът на хотел Александър Александров каза в ефира на „Здравей, България”, че в неговия хотел има около 700 души, около 100 от които са деца. “Обслужването ще бъде изключително затруднено, но сме направили организация така, че ефектът върху гостите да бъде минимален. Осигурили сме питейна вода, вода за санитарно-хигиенни нужди, както и за готвене. Но не можем да издържим прекалено дълго време така”, подчерта той.

“Аз лично разбрах за спирането на водата от колеги, а те – от свои роднини и познати, които работят във ВиК. Така информацията достигна до нас”, обясни и представителят на Съюза на собствениците в Слънчев бряг Стойка Терзиева. И допълни: “Бих предложила в такива случаи да има диалог между местните браншови организации и звената, които работят по подобни проекти, за да може да се уточнява кой е най-подходящият момент за подобни действия”.

По думите й справянето с елементарните хигиенни нужди на гостите в хотела й ще бъде сложно.

“Когато разбрахме за спирането на водата, изпратихме писмо до всеки един гост на хотела. Обяснихме, че ситуацията не зависи от нас и определихме няколко пункта с тоалетни и душове, където има допълнително осигурена вода в големи съдове. Осигурили сме и допълнителен персонал за почистването им. Препоръчахме да се използват само тези места. Допълнително ще предоставяме бутилирана вода през целия ден на рецепцията, както и кърпи, с които гостите да могат да почистят ръцете си или да ги използват при спешни нужди – в ресторанта, на рецепцията и в хотелските стаи”, заяви тя. От ВиК-Бургас уточниха, че информация за планираното спиране на водоподаването е била подадена към Община Несебър още преди месец.