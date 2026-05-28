Въвеждат се промени в ДЗЕС 1, ДЗЕС 7 и облекчения за биологичните земеделски стопани

Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски се въвеждат промени в Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и облекчения за биологичните земеделски стопани. Те са насочени към намаляване на административната тежест за фермерите и осигуряване на по-голяма гъвкавост при управлението на земеделските площи. Промяната в ДЗЕС 1 „Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи към земеделската площ“ предвижда увеличаване на допустимото намаление на постоянно затревените площи спрямо референтната 2018 година, а именно от 5% на 10%. Целта е поддържане на постоянно затревените площи, с оглед опазване на въглеродните запаси чрез запазване на съотношението между тях и земеделската площ.

Промени се въвеждат и в ДЗЕС 7 „Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода, или диверсификация на културите“. Земеделските стопани с максимален размер на стопанството до 30 хектара декларирана земеделска площ ще бъдат освободени от контрол по отношение на изискванията на стандарта. За тях отпада и прилагането на административни санкции при неспазване на изискванията по ДЗЕС 7. Промяната цели намаляване на административната тежест за по-малките земеделски стопани и оптимизиране на работата на националните администрации при извършване на проверки и контрол.

С промени, свързани с биологичното земеделие, се предвижда земеделските стопани, сертифицирани съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, да бъдат освободени от спазването на изискванията по ДЗЕС 1, 3, 4, 5 и 6, както и по ДЗЕС 7 за единиците за биологично производство и производствените такива в преход.

Промените отчитат принципите и правилата за биологично производство и съществуващите практики в сектора. Същевременно сертифицираните биологични производители следва задължително да спазват изискванията по ДЗЕС 2, 8 и 9.

With the text of the order you can familiarize yourself here.