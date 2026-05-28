Въвеждат се промени в ДЗЕС 1, ДЗЕС 7 и облекчения за биологичните земеделски стопани

Мариана Климентиева
Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски се въвеждат промени в Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и облекчения за биологичните земеделски стопани.  Те са насочени към намаляване на административната тежест за фермерите и осигуряване на по-голяма гъвкавост при управлението на земеделските площи. Промяната в ДЗЕС 1 „Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи към земеделската площ“ предвижда увеличаване на допустимото намаление на постоянно затревените площи спрямо референтната 2018 година, а именно от 5% на 10%.  Целта е поддържане на постоянно затревените площи, с оглед опазване на въглеродните запаси чрез запазване на съотношението между тях и земеделската площ.

Промени се въвеждат и в ДЗЕС 7 „Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода, или диверсификация на културите“. Земеделските стопани с максимален размер на стопанството до 30 хектара декларирана земеделска площ ще бъдат освободени от контрол по отношение на изискванията на стандарта.  За тях отпада и прилагането на административни санкции при неспазване на изискванията по ДЗЕС 7. Промяната цели намаляване на административната тежест за по-малките земеделски стопани и оптимизиране на работата на националните администрации при извършване на проверки и контрол.

С промени, свързани с биологичното земеделие, се предвижда земеделските стопани, сертифицирани съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, да бъдат освободени от спазването на изискванията по ДЗЕС 1, 3, 4, 5 и 6, както и по ДЗЕС 7 за единиците за биологично производство и производствените такива в преход.

Промените отчитат принципите и правилата за биологично производство и съществуващите практики в сектора. Същевременно сертифицираните биологични производители следва задължително да спазват изискванията по ДЗЕС 2, 8 и 9.
С текста на заповедта може да се запознаете тук.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

