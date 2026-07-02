Зам.-министър Якимов: Стара Загора има ключова роля в привличането на стратегически инвестиции и икономическата трансформация на региона

Особено внимание беше отделено на възможностите, които предоставя Фондът за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил

Работим активно за привличането на големи международни компании в автомобилната, отбранителната и други високотехнологични индустрии. Нашата цел е Стара Загора да се утвърди като водещ индустриален и инвестиционен център, който предлага модерна инфраструктура, квалифицирани кадри и благоприятна среда за развитие на бизнеса. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на дискусия „Държавата, местната власт и бизнесът – партньорство за устойчиво регионално развитие“, проведена в Стара Загора. В нея участваха представители на държавните институции, финансови организации, агенции, местната власт и индустриални структури, които представиха възможности за финансиране, инвестиции и подкрепа на бизнеса.

По време на срещата той акцентира върху необходимостта от ускорено изпълнение на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като отбеляза, че оставащото време за реализиране на инвестициите е ограничено. „Разполагаме с по-малко от два месеца, за да усвоим оставащия ресурс по Плана за възстановяване и устойчивост. Това изисква максимална мобилизация и координация между държавата, местната власт и бизнеса, за да не бъде загубен нито един европейски ресурс“, подчерта той.

Заместник-министърът припомни, че след извършената на 15 юни оценка по четвъртото плащане България очаква да получи близо 1 млрд. лева, които ще подкрепят изпълнението на инвестициите по плана. Особено внимание беше отделено на възможностите, които предоставя Фондът за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил.

„Пред региона стои значителен финансов ресурс. Чрез Фонда за справедлив преход са предвидени около 600 млн. евро за подкрепа на бизнеса и икономическата трансформация, а по фондовете за регионално развитие близо 300 млн. лева ще бъдат инвестирани в общински социални и инфраструктурни проекти“, посочи Якимов.

По думите му Индустриална зона „Загоре“ вече е пример за успешно реализирана инвестиция с европейско финансиране. „Тя е изградена с финансиране от 14 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, вече предизвиква сериозен интерес от инвеститори. Има сертифицирани компании чрез Българската агенция за инвестиции, а следващата стъпка е разширяването на зоната към терена на бившето летище“, каза зам.-министърът.

Красимир Якимов уточни, още че развитието на терена се разглежда като изграждане на съвременен индустриален и логистичен комплекс, който да привлича стратегически инвеститори с производства с висока добавена стойност. „Водим разговори с няколко международни компании. Целта ни е да привлечем инвеститори, които ще развиват модерни производства и ще създават качествени работни места“, заяви зам.-икономическият министър и допълни, че се анализират всички технически и инфраструктурни възможности, така че бъдещото развитие да отговаря на реалните потребности на бизнеса.

По време на дискусията представители на Българската банка за развитие представиха възможностите за финансиране чрез различни финансови инструменти, включително по програмата InvestEU, както и механизми за мостово финансиране на инвестиционни проекти.

Експерти от управляващите органи на програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ информираха бизнеса за актуалните процедури за кандидатстване.

Заместник-министър Якимов отбеляза още, че икономическото ведомство работи по създаването на нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която ще разшири възможностите за съвместни инвестиции между държавата и бизнеса. По време на срещата беше представена и информация за изпълнението на програмите за подкрепа на бизнеса. По Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) към момента в област Стара Загора са сключени 272 договора с компании от региона, като общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ надхвърля 21 млн. евро.

В заключение зам.-икономическият министър посочи, че започват дълбоки административни реформи, които се очаква да бъдат обявени от премиера Радев. Те ще доведат до значително намаляване на административната тежест, като част от процедурите ще бъдат значително облекчени.