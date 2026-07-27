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Министър Абровски: Българското вино е визитна картичка на страната ни, а земеделието и туризмът трябва да вървят ръка за ръка

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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По думите му България произвежда висококачествени вина, но е необходимо да се полагат повече усилия за тяхното популяризиране и маркетинг

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски участва в среща, посветена на утвърждаването на българското вино като важна част от идентичността на страната и развитието на винения туризъм. На събитието, което се проведе в Министерството на туризма, присъстваха министърът на туризма д-р Илин Димитров, председателят на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание Явор Гечев, представители на Националното сдружение на българските лозари, организации от винарския сектор и производители.

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По думите му България произвежда висококачествени вина, но е необходимо да се полагат повече усилия за тяхното популяризиране и маркетингТой подчерта, че развитието на винения туризъм е възможност за представяне на богатството на страната ни и за насърчаване на връзката между българското земеделие и туристическия сектор.По време на срещата беше обсъдена идеята за създаване на национално партньорство между институциите и лозаро-винарския сектор за утвърждаване на българското вино и за по-активното му включване в туристическото предлагане на страната.

„Освен розите, виното е вторият продукт, който е визитка на нашата държава. Изключително много се радвам на новата инициатива, чрез която ще се популяризират и качествените български вина. Надявам се това да бъде вярна стъпка към по-широко партньорство с Министерството на туризма за разгръщане на потенциала на българското винено производство“, заяви министър Пламен Абровски. По думите му България произвежда висококачествени вина, но е необходимо да се полагат повече усилия за тяхното популяризиране и маркетинг.

Той подчерта, че развитието на винения туризъм е възможност за представяне на богатството на страната ни и за насърчаване на връзката между българското земеделие и туристическия сектор.

„Мога да твърдя, че правим много качествени вина и е добре земеделието и туризмът да вървят ръка за ръка“, посочи министърът. Пламен Абровски акцентира и върху необходимостта българското вино и българската храна да бъдат представяни заедно като част от цялостното туристическо преживяване. По думите му следваща стъпка в съвместната работа може да бъде насочена към по-широкото присъствие на български храни в ресторантите и туристическите обекти.

„Българското вино и родната храна трябва да бъдат едно цяло. На един по-късен етап ще направим още една среща, посветена на това да има повече българска храна в българските ресторанти, за да можем да покажем на чужденците какво богатство имаме“, каза министър Абровски. Той подчерта, че при изграждането на концепция за популяризиране на българските продукти трябва да се отчита сезонността на храните и вината, като качеството следва да бъде поставено на първо място.

По време на срещата беше обсъдена идеята за създаване на национално партньорство между институциите и лозаро-винарския сектор за утвърждаване на българското вино и за по-активното му включване в туристическото предлагане на страната.

Сред предложенията са реализирането на национална инициатива под наслов „Избери българското вино“, организирането на съвместни обучения за хотелиери и ресторантьори относно българското производство, професионални дегустации, разработването на национални и регионални винени маршрути и провеждането на тематични събития.

Председателят на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев посочи, че в момента в българските заведения и туристически комплекси се предлагат предимно вносни вина. “Сега има хоризонт да развиваме винарството с пълна сила и поемам гаранция за законовите промени. Браншът трябва да участва активно”, заяви Гечев.

„Поставяме началото на една национална инициатива, за да дадем на българското вино мястото, което заслужава. Важно е да имаме ясна карта за действия с конкретни стъпки”, каза от своя страна министърът на туризма Илин Димитров.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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