Критичен недостиг в София: Свободните складове паднаха под 1%, наемите растат

Търговците на едро и дребно доминират пазара в началото на 2026 г., докато новите площи се строят предимно за собствено ползване

Наемната активност в София бе на обичайнотo за първо тримесечие ниво от последните три години. Бяха сключени договори за наем на малко над 18,000 кв.м складови площи. Практически целият обем бе отдаден на фирми, активни в сферата на търговията на дребно и на едро. Водещата сделка в това отношение бе за 15,000 кв.м, наети в проект тип build-to-suit за логистичната база на онлайн търговеца eBag в Хемус Тех Парк. Това сочат данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Основна черта на пазара бе липсата на свободни площи, която възпрепятстваше динамиката и активното отдаване под наем. Собствениците на складови обекти споделяха, че по-голямата част от запитванията през тримесечието са били за по-малки площи – до 2 000 кв. м. Въпреки това са били налице и някои запитвания за по-големи площи от чуждестранни компании в промишлеността и транспортния сектор.

Строителната активност през първото тримесечие остана стабилна, като в процес на изграждане бяха 23 проекта.

Обемът на площите в строеж бе 227 000 кв. м, което е съпоставимо с нивото от четвъртото тримесечие на 2025 г. Около 51% от този обем е предназначен за отдаване под наем. Сред по-значимите започнати проекти в този период беше производствено-складовата база на козметичната компания Biotrade в промишлена зона „Искър“. Завършените складови площи достигнаха 25 123 кв. м – най-високото ниво за последните три тримесечия. Въпреки привидно задоволителния обем обаче, той бе разпределен между пет проекта, предназначени за собствено ползване. Съответно, това не допринесе за облекчаване на недостига на свободни площи.

В резултат на новозавършените проекти, общият обем на складовите площи се покачи до 2 376 хил. кв. м, като спекулативните останаха практически без промяна – 805 хил. кв. м. Нивото на незаетост остана критично ниско – под един процент. Пазарните условия в първите месеци на 2026 година в столицата бяха в полза на наемодателите. Наемните нива за първокласни клас А логистични площи /над 10 000 кв. м/ се повишиха до 5,8 евро/кв. м, като тази стойност не включва таксите за обслужване и други разходи.

Относително дребните инвестиционни сделки с индустриални и складови площи са обичайни за българския пазар и първото тримесечие на 2026 г. не направи изключение. Три складови бази в София, Пловдив и Бургас с обща отдаваема площ от 6 800 кв. м смениха собствеността си срещу общо 6,73 млн. евро. Ключово е да се отбележи, че всички имоти бяха придобити за собствено ползване. Доходността при първокласните логистични активи /над 10 000 кв. м/ остана без промяна на ниво от 7,25%.

Снимка: Burst