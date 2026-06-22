Анализ: Трус на пазара на агротехника: Двуцифрен срив във Франция, историческо дъно за комбайните в България

Новите европейски регулации пратиха френския пазар надолу с 11%, докато у нас скъпото финансиране и ниските доходи свиха наполовина продажбите на трактори

Европейският пазар на земеделска техника навлезе в период на сериозно охлаждане, което се усеща осезаемо както в големите западни икономики, така и у нас. Докато френският сектор претърпя икономически трус и свиване на вътрешния оборот до 3,03 млрд. евро заради новите регулации за спирачните системи, ситуацията в България се оказа още по-остра. Официалните статистики на Контрол и техническа инспекция (КТИ) за изминалата година отчитат близо 27% спад при тракторите и рекордно 20-годишно дъно при продажбите на нови зърнокомбайни, разкривайки дълбока инвестиционна предпазливост сред фермерите.

Френската асоциация на производителите на земеделска техника AXEMA представи своя дългоочакван икономически доклад за сектора. Данните, които бяха детайлно анализирани и визуализирани от специализираното френско издание Réussir Machinisme, разкриват сериозен трус, като вътрешният оборот на пазара във Франция за 2025 г. е намалял с 11%, свивайки се до 3,03 млрд. евро.

Регулаторният капан и ефектът на изтеглените покупки

Основната причина за този пазарен срив не е изненадваща за експертите, а по-скоро закономерна. На 1 януари 2025 г. влязоха в сила новите, по-строги европейски изисквания за двулинейни спирачни системи на агротехниката. За да избегнат неизбежното поскъпване на машините по новите стандарти, огромен брой земеделски производители изтеглиха планираните си покупки напред и инвестираха масово през 2024 г. Очаквано, след този изкуствен бум, през 2025 г. пазарът буквално пресъхна, като в някои специфични сегменти спадът се оказа исторически и драстичен.

Кои сектори пострадаха най-тежко

Пазарът на транспортни ремаркета за животни понесе най-жестокия удар, отчитайки катастрофален спад на продажбите от близо 80%. В същото време сегментът на прикачните сеялки се срина до едва една трета от обема на продажбите, регистриран през рекордната предходна година. При рулонните преси свиването е с 37,2%, като тук се наблюдава и разместване при лидерите, където германският гигант CLAAS вече заема водещата позиция на френския пазар. След необичайно силната вълна от изпреварващи покупки, пазарът на цистерни за течен тор също достигна своето историческо дъно през 2025 г. В челната тройка по пазарни дялове във Франция все пак успяват да се задържат марките Pichon, GAUGUIN CITAGRI и белгийският производител Joskin.

Парадоксът с френските заводи

Въпреки свиването на френския вътрешен пазар, общата производствена стойност на местните заводи всъщност отчита ръст, достигайки 7,1 млрд. евро. Индустрията беше спасена изцяло от международните пазари, като френският износ на земеделска техника напредна средно с 4%. Това се дължи на истински бум в търсенето от Африка с ръст от 46% и Източна Европа с повишение от 17%. Увеличението на тези пазари успя да компенсира както вътрешния срив, така и сериозния спад на доставките към Северна Америка от минус 24%, предизвикан от новите тарифни ограничения зад океана.

Прогнози за възстановяване

Официалните очаквания на AXEMA за настоящата 2026 г. остават сдържани, тъй като данните за поръчките от първите месеци на годината показват нов лек спад от 9%. Фермерите продължават да бъдат изключително предпазливи заради натиска върху доходите от по-ниските изкупни цени на селскостопанската продукция и високите лихвени проценти по кредитите за инвестиции. Според анализаторите пазарът ще достигне своето реално дъно в края на тази година, а устойчиво възстановяване и стабилен ръст на продажбите във Франция се очакват едва през 2027 г.

Ситуацията в България: Сривът у нас е по-остър от средноевропейския

Официалните данни на Контрол и техническа инспекция (КТИ) към Министерството на земеделието и храните потвърждават, че пазарът на нова земеделска техника в България през 2025 г. претърпя сериозен срив, като спадовете у нас се оказаха дори по-остри от средните за Европа.

Регистрациите на нови колесни трактори в България през 2025 г. са паднали с близо 27%, свивайки се до 920 машини спрямо 1260 през 2024 г., което върна пазара до нивата от пандемичната 2020 г. В дългосрочен план пазарът на трактори у нас се е свил наполовина спрямо пиковата 2015 г., когато бяха регистрирани 1832 единици. Американският бранд John Deere запазва първото си място на пазара у нас със 120 нови регистрации, но записва тежък индивидуален спад от 41% спрямо предходната си година. Наблюдава се разместване и сериозна битка за второто място между Kubota и New Holland, като японската марка печели позиции чрез малките и средни стопанства, докато в Топ 4 стабилно се задържат и машините с марка Case IH.

Пазарът на трактори се сви наполовина спрямо пиковите години

При прибиращата техника ситуацията е още по-драстична, като пазарът на нови зърнокомбайни у нас е достигнал историческо дъно за последните две десетилетия. През цялата 2025 г. са регистрирани едва 74 машини, което представлява нов спад с 26% спрямо вече слабата предходна година. За илюстрация на срива си струва да се отбележи, че само за последните три години продажбите на нови комбайни в България са намалели с над 66%, като в исторически план за последното десетилетие лидери по регистрации у нас остават CLAAS и John Deere.

Спадът не подминава и самоходната товарачна техника, макар там процентите да са малко по-умерени. При телескопичните товарачи са регистрирани 56 машини, което е спад от 15,73%, докато при челните товарачи са записани 34 нови регистрации, отбелязвайки понижение от 9,07%.

Какво спира инвестициите на българските зърнопроизводители

Българските фермери масово свиват инвестициите си поради хронологичния натиск върху доходите в зърнопроизводството заради ниските изкупни цени на продукцията, по-скъпото финансиране по лизинговите схеми и голямата зависимост на родния пазар от забавянето на европейските програми за модернизация.

Подробните статистически таблици, разбивките по тримесечия и официалните отчети за регистрациите на техника у нас можете да проследите директно в секцията за контролирана техника на Министерство на земеделието и храните.