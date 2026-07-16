Анализ: Български компании са реализирали стоки за над 1,6 млрд. евро през мрежата на голям ритейлър

Оборотите на български доставчици в мрежата на търговската верига са нараснали със 136% за последните пет години, показва анализ на ИПИ

Над 1,6 млрд. евро е стойността на стоките от български компании, реализирани в мрежата на Lidl за периода 2023–2025 г., показват данните, представени от Лидл България и Института за пазарна икономика (ИПИ). Само през 2025 г. стоките от български компании възлизат на близо 650 млн. евро, бележейки ръст от близо 20% спрямо 2024 г. и над 50% спрямо 2023 г.

В по-дългосрочен план стойността на стоките от български компании в мрежата на търговската верига е нараснала със 136% за периода 2020–2025 г., което отразява устойчивото развитие на партньорствата с местните производители. Средно 10% от доставките са предназначени за износ към магазините в други държави, което разширява пазарните възможности пред българските производители.

„Партньорството с българските производители е сред най-важните ни приоритети. Резултатите от анализа показват, че стабилните и дългосрочни взаимоотношения създават стойност не само за бизнеса, но и за местните общности. Особено важно за нас е, че с повече от една трета от нашите доставчици работим вече повече от десет години. Това е доказателство, че устойчивото развитие се гради с доверие, последователност и споделена визия“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Подкрепата за развитието на българските производители е и сред основните решения, които Лидл България публично предложи за преодоляване на предизвикателствата пред родното земеделие и производство. Компанията последователно застъпва позицията, че устойчивото решение на проблемите на българския пазар минава през укрепване на веригата на доставки и на местното производство. И данните показват, че този подход дава измерими резултати: повече поръчки, по-устойчиви приходи за българските производители и повече работни места в икономиката.

Разпределение на стоките

По стойност на доставките през 2025 г. водещи са категориите „Месо, колбаси и риба“ и „Други хранителни стоки“[1], които формират по 25% от общия обем. Следват „Напитки и вода“ и „Млечни продукти и яйца“ с по 16-17%. Значим ръст за последните две години отбелязват доставките на плодове и зеленчуци, чиято стойност почти се удвоява, а доставките на млечни продукти и яйца, напитки и води и други хранителни стоки нарастват с около две трети.

Въздействие върху производството

Анализът на ИПИ показва, че въздействието на Lidl надхвърля ролята на търговец на дребно. Благодарение на дългосрочните партньорства с български производители, устойчивият ръст на доставките и подкрепата за заетостта компанията има измерим принос за развитието на българското производство и местните икономики.

Финансовите резултати на производителите, които работят с търговската верига, също показват положителна динамика. Средно печалбата на топ 50 производители-партньори през 2024 г. е приблизително два пъти по-висока спрямо предходната година, а делът на предприятията с положителен финансов резултат е по-висок от този в преработващата промишленост като цяло. Данните на ИПИ показват ясен контраст: докато партньорите на Lidl подобряват финансовите си резултати и бележат силна пазарна устойчивост, целият сектор „Производство на хранителни продукти“ в страната отчита спад на приходите от продажби от 0,6% спрямо 2023 г.

Принос към местната икономика

Днес партньорската мрежа на Лидл България обхваща над 300 български компании в 27 области и 95 общини, като само в партньорите-производители има разкрити 32,5 хил. работни места. В три от областите – столицата, Пловдив и Ловеч – договорите надвишават 150 млн. евро за последните три години, а в пет – Добрич, Търговище, Разград, Хасково и Сливен – са между 50-150 млн. евро.

„Анализът показва, че ефектът от партньорството между Лидл България и производителите се измерва не само чрез обема на доставките, а и чрез влиянието върху местната икономика. В редица общини предприятията, които работят с Lidl, са сред основните работодатели, а въздействието не се ограничава само до по-малки населени места – наблюдава се и в по-големи индустриални центрове. Това означава, че подобни партньорства имат значение както за развитието на отделните компании, така и за икономическата устойчивост на регионите“, каза Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Анализът показва, че значението на партньорствата не се ограничава само до по-малки или по-слабо развити общини. Измерим ефект се наблюдава и в областни центрове и големи индустриални общини като Ловеч, Разград, Хасково, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и София, където производителите партньори също имат съществен принос за индустриалната заетост и развитието на местната икономика.