Въглеродно земеделие
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Фермерското изложение “Нашето родно” идва в София на 26 и 27 юни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Инициативата стартира с амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите

Националната поредица от фермерски изложения „Нашето родно“ 2026 продължава, като следващата спирка е в София. На 26 и 27 юни 2026 г. производителите ще покажат своята продукция пред сградата на Министерството на земеделието и храните.

Инициативата стартира с амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Събитията се организират от Български фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Кампанията ще премине през шест български града, където посетителите ще имат възможност да се срещнат лично със земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност, обяви председателят на БФС Георги Стоянов. Първото изложение беше в Стара Загора през миналия уикенд.

Графикът на останалите фермерските изложения е следният:

Пловдив – 4-5 юли, парк „Райчо Кирков“;
Кърджали – 10-11 юли, паркът до пазара;
Варна – 16-17 юли, алеята до сградата на Общината;
Бургас – 24-25 юли, Морската градина – входа на Флората.

По време на изложенията посетителите ще могат да открият богато разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства.
„Нашето родно“ има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейните ферми, местната икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции.
БФС отправя покана към всички земеделски производители да се включат като изложители, а към гражданите – да подкрепят родното производство чрез своя избор.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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