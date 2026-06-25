Фермерското изложение “Нашето родно” идва в София на 26 и 27 юни

Инициативата стартира с амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите

Националната поредица от фермерски изложения „Нашето родно“ 2026 продължава, като следващата спирка е в София. На 26 и 27 юни 2026 г. производителите ще покажат своята продукция пред сградата на Министерството на земеделието и храните.

Инициативата стартира с амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Събитията се организират от Български фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Кампанията ще премине през шест български града, където посетителите ще имат възможност да се срещнат лично със земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност, обяви председателят на БФС Георги Стоянов. Първото изложение беше в Стара Загора през миналия уикенд.

Графикът на останалите фермерските изложения е следният:

Пловдив – 4-5 юли, парк „Райчо Кирков“;

Кърджали – 10-11 юли, паркът до пазара;

Варна – 16-17 юли, алеята до сградата на Общината;

Бургас – 24-25 юли, Морската градина – входа на Флората.

По време на изложенията посетителите ще могат да открият богато разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства.

„Нашето родно“ има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейните ферми, местната икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции.

БФС отправя покана към всички земеделски производители да се включат като изложители, а към гражданите – да подкрепят родното производство чрез своя избор.