Българският бизнес трябва да се адаптира към новата глобална конкуренция

Експерти и бизнес лидери обсъдиха пренареждането на световните пазари, инвестициите и предизвикателствата пред компаниите на XI конференция по управление на риска

Променящите се правила на международната търговия, засилената конкуренция за пазари и ресурси и необходимостта от нови подходи към управлението на риска бяха сред водещите теми на XI конференция по управление на риска на Кофас, която се проведе на 28 октомври в София. Под мотото „Война за пазари“ събитието обедини представители на бизнеса, финансовия сектор и експертните среди в дискусия за глобалните икономически процеси и тяхното отражение върху българските компании.

Конференцията постави акцент върху новата среда за международна търговия, в която митата, санкциите и протекционистичните политики променят конкурентните условия, а достъпът до технологии, капитал, енергия и суровини придобива все по-голямо стратегическо значение. В този контекст участниците разгледаха предизвикателствата пред компаниите и възможностите за адаптиране към динамичните промени на глобалните пазари.

Събитието беше открито от Пламен Димитров, управител на Кофас България, който постави акцент върху това защо темата на конференцията е именно „Война за пазари“. „Защо избрахме „Война за пазари“? Защото днес компаниите не се конкурират само по цена и качество. Конкурират се за капитал, хора, технологии и достъп до клиенти. Геополитическите решения все по-често се превръщат в търговски решения. Не можем да премахнем тази несигурност, но можем да научим повече за нея и да вземаме по-добри решения.”

Пламен Димитров изтъкна и основни стъпки, които според него България трябва да предприеме, за да стане по-богата. Първо – производителност: умения, организация, автоматизация. Второ – иновации и технологии, които превръщат знанията в продукти. Трето – повече компании с амбицията да станат международни лидери. И четвърто – предвидима среда и образование, което подготвя младите за икономиката на бъдещето.

Приветствена реч отправи и специалният гост на събитието, Главният изпълнителен директор на Кофас за Централна и Източна Европа – Ярослав Яворски. Той също обърна внимание на това, че геополитическите напрежения, митата, протекционизмът и промените във веригите на доставки преобразуват достъпа до пазарите.

„За малка страна като България, с нейната отворена и свързана с международните пазари експортно ориентирана икономика, събитията отвъд границите ѝ, бързо се усещат върху бизнес климата ѝ“, коментира Яворски.

Глобалните рискове и отражението им върху бизнеса

Международната перспектива към развитието на световната икономика беше представена от Бруно де Мура Фернандес, ръководител „Макроикономически проучвания“ на Кофас Груп. В своята презентация, посветена на страновите рискове, той разгледа основните икономически и геополитически фактори, които влияят върху международните пазари и търговските отношения.

Фернандес сподели, че запасите от природен газ в Европа са на исторически ниско ниво, което може да доведе до това цените да скочат рязко тази зима, особено в случай на неблагоприятни метеорологични условия. Той обърна внимание и на това, че енергоемките сектори не успяват да се възстановят въпреки държавната подкрепа.

„Въпреки лекото ускорение на растежа на БВП в Германия от края на 2025 г. насам, производственият сектор не показва реални признаци за широкомащабно възстановяване“, изтъкна Бруно Фернандес.

България в новата глобална конкуренция

Централно място в програмата зае дискусионният панел „Бъдещето на световните пазари и мястото на България“, модериран от Вероника Денизова, икономически журналист и телевизионен водещ в Bloomberg TV Bulgaria. Участниците обсъдиха перспективите пред българската икономика в условията на засилена международна конкуренция и възможностите за подобряване на позициите на страната на световните пазари.

В дискусията се включиха д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Пламен Цеков, основател на Scalefocus, и доц. д-р Щерьо Ножаров, главен секретар по бюджет и финанси на УНСС и член на Софийска стопанска камара.

Д-р Бойко Таков разгледа темата за конкурентоспособността на българските предприятия и възможностите за развитие на бизнеса на международните пазари. „Във всеки сектор има компании, които се развиват добре, има и такива, които не се справят и които отпадат. Бъдещето принадлежи на адаптивните компании.“ Д-р Таков добави: „С този протекционизъм по целия свят, ние имаме възможност да погледнем навътре, в това какви перспективи и възможности имат компаниите в България.“

Пламен Цеков постави акцент върху ролята на технологиите и иновациите за развитието на компаниите и способността им да се адаптират към променящите се пазарни условия. „Дейностите по IT се изнасят в други държави и това е свързано с автоматизацията, изкуствения интелект, данъчната тежест и инфлацията.“ Цеков изтъкна: „Необходим е по-сериозен акцент върху производителността. Но трансформацията в този сектор е голяма – някои от компаниите се свиват, но пък се появяват нови играчи. Необходимо е също така да се работи за създаването на по-благоприятна регулаторна и данъчна рамка.”

Доц. д-р Щерьо Ножаров представи своята гледна точка към предизвикателствата пред българската икономика и факторите, които влияят върху дългосрочната конкурентоспособност на страната. Доц. д-р Ножаров каза: „Ключов момент е границите, които можем да поддържаме по отношение на изкуствения интелект – и това поражда неопределеност.“ Той добави: „За съжаление не сме привлекателни като държава нито за инвестиции с висока добавена стойност, нито за такива с ниска добавена стойност. Това може да бъде фактор за нестабилност.“

Дискусията открои адаптивността и производителността като важни фактори за развитието на компаниите в условията на протекционизъм и технологична промяна. Таков насочи вниманието към перспективите за компаниите в България и очакването за голяма китайска инвестиция, Цеков – към изнасянето на IT дейности и трансформацията на сектора, а Ножаров – към инвестиционната привлекателност на страната и неопределеността около изкуствения интелект.

Дигиталният суверенитет като фактор за конкурентоспособността

Специален акцент в програмата беше лекцията на Михаил Петров, изпълнителен директор на Kaufland България, посветена на темата „Дигитален суверенитет“. Със своето XI-то издание Конференцията по управление на риска на Кофас продължи да предоставя платформа за обмен на експертни гледни точки и обсъждане на глобалните тенденции през призмата на предизвикателствата пред българския бизнес. Форумът е част от международна поредица от конференции, които се организират в над 20 държави вече близо три десетилетия.