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Българо-чешката търговска камара стартира нов формат за бизнес нетуъркинг

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Инициативата има за цел да превърне Камарата в активна платформа за бизнес контакти и реални партньорства, като събира на едно място представители на различни индустрии, предприемачи и мениджъри от двете държави

В края на май Българо-чешката търговска камара постави началото на нова поредица от регулярни бизнес срещи, насочени към развитието на партньорства, обмена на добри практики и създаването на нови възможности за сътрудничество между компании от България и Чехия.

Първото събитие от новия формат се проведе в модерния „ŠKODA Център“ в София в присъствието на посланика на Чешката република в България Н. Пр. Мирослав Томан, представители на водещи компании, членове на Камарата и гости от бизнес общността. Инициативата има за цел да превърне Камарата в активна платформа за бизнес контакти и реални партньорства, като събира на едно място представители на различни индустрии, предприемачи и мениджъри от двете държави.

По време на срещата компаниите представиха свои актуални проекти, нови инициативи и планове за развитие. Заместник-председателят на Българо-чешката търговска камара Георги Петков запозна гостите с дейността и международните проекти на BTL Industries. Членовете на Управителния съвет Иван Тодоров, управител на Еуратек (представител за България на Škoda Auto), и Моника Минкова, управляващ съдружник в RENOMIA България, заедно със свои колеги, представиха нови бизнес инициативи, тенденции в сектора и бъдещи планове на компаниите. Михал Капоун, изпълнителен директор на Винпром Троян, също демонстрира част от продуктите и актуалните активности на компанията пред присъстващите.

Председателят на Българо-чешката търговска камара Максим Бехар подчерта значението на подобни инициативи за развитието на бизнес общността:

„Нашата цел е Камарата да бъде реална платформа за свързване на хора и компании. Именно чрез подобни срещи се раждат нови партньорства, съвместни проекти и възможности за растеж. Насърчаваме всички наши членове и партньори да споделят идеи и инициативи, а ние с удоволствие ще ги подкрепим, развием и превърнем в реални проекти.“

Новият формат ще се провежда регулярно – веднъж на няколко месеца, като част от дългосрочната стратегия на Камарата за укрепване на икономическите връзки между България и Чехия и изграждането на активна международна бизнес общност.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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