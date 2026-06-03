Има риск търговците да намалят грамажа и качеството на продуктите, за да ограничат поскъпването

За това предупреди по радио “Фокус” основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова и посочи, че такива опити вече са налице

Удължаването на мерките за контрол с цел превенция на икономически необоснованото повишаване на цените е необходимо за защитата на потребителите от недобросъвестни търговци. Съществува обаче риск някои оператори да намалят количеството в потребителската опаковка или да заменят съставки в продукти с по-некачествени, за да запазят крайната цена или да не се стига до силно забележимо поскъпване.

За това предупреди по радио “Фокус” основателят на онлайн платформата “Ние, потребителите” Габриела Руменова и посочи, че такива опити вече са налице.

Много е важно в този период, когато темата за цените е чувствителна, потребителите да обръщат внимание на това как изглеждат продуктите.

Вече имаме примери от практиката производители да намаляват грамажа в разфасовките, за да запазят цените. Ако ние сравняваме продукти само по цените и не обърнем внимание на количеството, може да съпоставяме една потребителска опаковка на един и същи продукт от 700 грама с друга от килограм.“, обърна внимание експертът.

Затова, според нея, дори намеренията да са добри, е трудно да се аргументира практическата полза от въвеждането на понятието „справедлива цена“, както и от платформата за цените на веригите. „Не сме 1986 г., когато човек влиза в магазина и иска една бучка сирене, кашкавал и един колбас. Много са продуктите като вид и асортимент. Колко вида сирена могат да влязат в т.нар. „кошница“, дали са тези, които потребителите търсят?… Създава се изкуствено ограничаване и не виждам как клиентите могат ефективно да ползват тази информация, дори тя да е акуратна.“, добави тя.

Габриела Руменова счита още, че друга възможност е в стремежа си да не се стига до рязко покачване на цените, търговците да променят съставки или да ги заменят с по-некачествени. Потребителите обаче по-трудно могат да го установят.

„Това, което интересува хората, е повишените без обективни икономически фактори цени, да не се прилагат. Мисля, че е напълно логично, когато контролният орган се е произнесъл, че повишението на цената е икономически необосновано, да може да се издава заповед от страна на председателя на Комисия за защита на потребителите за забрана на нейното прилагане. Това би могло да спре повишаването на цените без икономически предпоставки.“, коментира още Руменова и подчерта, че поддържа становището си за въздигането на това нарушение „в по-висока категория орговорност на търговеца – нелоялна практика, която да може да се забранява“.

Според нея глобите не са най-доброто решение за справяне с проблема. „Част от тях ще бъдат калтулирани в крайната цена, която отново ще платим ние, потребителите. По-малките търговци могат да нарушат закона заради по-ограничените им възможности да се консултират със специалисти за задълженията си, неразбиране на законодателството или затруднения при привеждането на дейността си в съответствие с него. Една санкция би могла да ги заличи от лицето на пазара и това дори в средносрочен план да се отрази негативно на конкуренцията и от там – пазарът да се промени отново не в интерес на потребителите.“, каза още тя.