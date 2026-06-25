КЗК предлага пакет от 19 мерки за подобряване на конкурентната среда в сектор храни

Мерките са подкрепени от браншовите организации и стъпват върху изводите от секторния анализ на пазара на храни на КЗК и предлагат конкретни решения на установените тежки структурни деформации по цялата хранителна верига

Комисията за защита на конкуренцията предлага на изпълнителната и законодателната власт цялостен пакет от 19 конкретни мерки и законодателни предложения в пет направления за подобряване на конкурентната среда в сектор „Храни“. Целта на мерките е по-прозрачно ценообразуване по веригата на доставки, по-силна защита на българските производители и потребители, ограничаване на нелоялните търговски практики и укрепване на българското производство.

Мерките са подкрепени от браншовите организации и стъпват върху изводите от секторния анализ на пазара на храни на КЗК и предлагат конкретни решения на установените тежки структурни деформации по цялата хранителна верига. Препоръките обхващат управлението и контрола в сектора, укрепването на производството и веригата на доставки, специална подкрепа за секторите „Мляко и млечни продукти“ и „Плодове и зеленчуци“, противодействие на нелоялните търговски практики и гарантирането на продоволствената сигурност.

Приетите през декември миналата година изводи от широкомащабното проучване на Комисията показаха сериозни структурни дефицити в производството, преработката, логистиката и търговията с храни, които изискват координирани и последователни действия от страна на всички компетентни институции.

Като основна мярка Комисията предлага приемането на План за подобряване на конкурентната среда, продоволствената устойчивост и прозрачността на цените в сектор „Храни“. Мерките следва да бъдат разглеждани като единна програмна рамка, а не като отделни инициативи. Междинният секторен анализ показва, че продоволствената сигурност е елемент от националната сигурност и че стабилността на веригата за доставки изисква стимулиране на националното производство, укрепване на местната производствена база и развитие на конкуренцията по всички звена на хранителната верига.

Сред ключовите предложения са създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки, изграждането на национална обсерватория „Храни“ като постоянна публична аналитична инфраструктура на сектора, засилен контрол върху качеството, етикетирането и произхода на храните, нов подход към публичните доставки на храни, както и специални програми за развитие на секторите „Мляко и млечни продукти“ и „Плодове и зеленчуци“.

Чрез предложените мерки КЗК цели да насърчи по-ефективната конкуренция и да създаде условия за по-добро функциониране на самата пазарна среда. Това означава прозрачност по веригата на реализация, проследимост на произхода и движението на стоките. Също така наблюдение на надценките и договорните отношения, защита срещу нелоялни търговски практики, подкрепа за коопериране, развитие на къси вериги на доставка и създаване на регионални хранителни хъбове, целенасочени мерки за възстановяване на производствената база и по-справедливо разпределение на добавената стойност между участниците на пазара. Очакваният резултат е по-устойчив сектор, по-добра защита на потребителите и производителите и по-висока устойчивост на българското производство при бъдещи икономически и пазарни сътресения. Дългосрочното ефективно въздействие върху сектора e в интерес на всички заинтересовани страни и може да се постигне единствено чрез последователни и координирани действия на всички компетентни институции.

Ръководството на Комисията е убедено в своевременните и координирани действия от страна на изпълнителната власт и в активния институционален диалог за гарантиране на ефективна конкуренция и защита на интересите на българските потребители.

Съгласно Закона за защита на конкуренцията органите на изпълнителната власт следва да уведомят Комисията за предприетите мерки и сроковете за тяхното изпълнение.

В рамките на законовите си правомощия по отношение на контрола върху прекомерно високи цени в резултат на съвместно господстващо положение и контрола върху нелоялни търговски практики между производители и търговци, КЗК ще концентрира своята активност и в конкретни образувани производства. При наличие на достатъчно данни за нарушения антимонополният орган ще образува нови производства по реда на Закона за защита на конкуренцията.

Препоръките от проучването по секторния анализ „храни“ може да откриете на сайта на КЗК: https://shorturl.at/xwPEf