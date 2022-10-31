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Голяма слука в Кюстендилско през уикенда! Паднаха много глигани, има и трофеи

avatar Екип на Агрозона ПУБЛИКУВАНО НА 31.10.2022 11:00


Голяма слука отчетоха ловците в Кюстендилско през изминалия уикенд. Няколко дужинки се похвалиха с улова си от по няколко прасета, като общият им брой надминава 20. За някои късметът е бил дори по-голям, тъй като са успели да свалят и няколко трофейни екземпляра от над 200 кг.

Ето какво показаха ловците във Фейсбук:

ЛРД Горановци

10 ЛРД Бобешино

18-та дружинка обстреля голям глиган благодарение на добрите кучета, похвалиха се ловците

27 ЛРД Ваксево – „Строшихме каръка“, пишат ловците

Слуката ни спохожда защото сме хранили и пак ще храним, коментират ловците

25-та Еремия

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    Екип на Агрозона
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Голяма слука в Кюстендилско през уикенда! Паднаха много глигани, има и трофеи
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