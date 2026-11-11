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ИНТЕРФУД&ДРИНК 2026 събира над 560 изложители в София

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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25-ото издание на ИНТЕРФУД&ДРИНК започва днес, 11 ноември, с участието на компании от над 15 държави

Международните хранителни изложения ИНТЕРФУД&ДРИНК, МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК и Wine&Spirits Show започват днес, 11 ноември, в Интер Експо Център – София. В знак на съпричастност към близките на жертвите от вчерашната катастрофа и във връзка с обявения ден на национален траур традиционната обиколка на официалните лица в петте изложбени зали е отложена за 12 ноември от 16:00 ч.

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25-ото издание на ИНТЕРФУД&ДРИНК започва днес, 11 ноември, с участието на компании от над 15 държавиВъзможностите за развитие на бизнеса, проучването на нови пазари, запознаването с трендовете и иновации ще привличат посетителите на 25-ото издание на ИНТЕРФУД&ДРИНК.Майсторски класове и иновации в Съпътстващата програма

В рамките на четири дни, от 11 до 14 ноември, Международните хранителни изложения събират в София над 560 директни участници от всички сегменти на хранително-вкусовата промишленост. В най-мащабното ХВП-изложение за последните 25 години в 5 зали ще има изложители  от България, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, Република Северна Македония, Полша, Франция, Италия, Испания, САЩ, Индонезия, Виетнам, Унгария, Египет и др. Участват и Департаментът по земеделие при Посолството на САЩ в България, посолствата на Индонезия и Виетнам. Форматът събира производители, доставчици, дистрибутори на суровини, продукти и услуги, компании в AI, софтуера, роботиката и автоматизацията, носители на knowhow, иноватори и визионери, специалисти в маркетинга и рекламата.

Възможностите за развитие на бизнеса, проучването на нови пазари, запознаването с трендовете и иновации ще привличат посетителите на 25-ото издание на ИНТЕРФУД&ДРИНК.

Месопреработката е акцентът на МЕСОМАНИЯ, млякото и млечните продукти на ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, хлебопроизводството и пекарството на БУЛПЕК, а виното и крафт предложенията– на Wine&Spirits Show. Ключово за успеха на изложенията е съвместното им реализиране с Асоциация на месопреработвателите в България, Асоциация на млекопреработвателите в България, Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

Майсторски класове и иновации в Съпътстващата програма

Поредица от майсторски класове очакват посетителите. В CHEESECAKE DEMO MASTERCLASS и майсторски клас „Архитектура и дизайн на авторския десерт“ Chef Борислав Екзархов ще ни запознае с тънкостите на чийзкейка, архитектурата и дизайна на десертите, концепцията и заснемането в. Форматът се реализира от Pastry Academy, AVA-M и Интер Експо Център. На Екстра върджин зехтина ще бъде посветен специален Master Class от FERRERIGROUP, воден от Маурицио Ферери и Марио Терази. В същия ден, 13 ноември, Pres and fresh реализира мастър класът за лимонади и коктейли.

На 14 ноември Международните хранителни изложения ще са платформа за 6-ия „Форум за женско здраве“. „Момичетата от града“ и Интер Експо Център събират десетки специалисти, които ще засегнат основни теми в сферата на здравето и добрия начин на живот.

WORLD PAELLA DAY CUP ще е сред ключовите фрази на кулинарите от 11 ноември. Специално за Международните хранителни изложения се събират водещи паеля-майстори, участващи в световния форум; сред тях са Николай Тодоров (в ТОП 10 в световната паеля-класация), Калоян Колев и Николай Генчев. Спортът, здравната превенция, доброто хранене, иновативни продукти и технологии ще завладеят посетителите на десетките фирмени презентации и браншови събития.

Международните хранителни изложения 2026 предлагат мащабни специализирани зони. БИО ЗОНА събира сертифицирани продукти на биологичното земеделие и производство. БулевАРТ на Вкусовете2026 и GOURMET акцентират на вкусовете. CoffeeRoaster&Craft – COFFEE space е мястото за поредица от интерпретации на кафе културата.

Към бизнеса са насочени HOT RELEASE EXPO, Hot Release Expo и Exhibitors Speakers Corner. В HOT RELEASE EXPO се представят новостите и иновациите. B2B МАTCHMAKING създава онлайн среда за двустранни срещи. Exhibitors Speakers Corner е платформа за дегустации, майсторски класове, конференции, презентации и двустранни срещи.

 

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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