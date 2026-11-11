АЗПБ посреща гостите на ИНТЕРФУД & ДРИНК с вкуса на българското производство

Шест компании представят млечни и месни деликатеси, консервирани храни и български вина на общия щанд на асоциацията в Зала 4 на Интер Експо Център – София

С разнообразие от български храни и напитки Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) участва в започналото днес 25-о издание на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Форумът събира производители, преработватели, търговци и представители на хранително-вкусовата промишленост от България и чужбина, като поставя акцент върху качествените храни, иновациите и възможностите за развитие на бизнеса.

На общия щанд на АЗПБ в Зала 4 шест български компании представят продукцията си и възможностите на родното производство – от фермерски млечни продукти и месни специалитети до традиционни консервирани храни и вина от собствени лозя.

Био овцеферма „Долни Дъбник“

Сред участниците е Био овцеферма „Долни Дъбник“, която предлага овче сирене, произведено от собствено мляко. Стопанството отглежда над 1800 овце и развива биологично животновъдство, като разполага и със собствени сертифицирани площи за производство на фуражи.

„Мазали“

На щанда посетителите могат да открият и продуктите на „Мазали“ – сладка, сиропи за лимонади, лютеници, айвар, кьопоолу и рачел. Компанията залага на традиционни рецепти и подбрани суровини, като в продуктите не се използват изкуствени оцветители, аромати и подобрители.

„Багри“

Млечният сектор е представен от „Багри“ с разнообразие от сирена, кисело мляко, катък, айрян, кефир и гурме предложения.

„Енола“

Месните продукти са акцент в представянето на „Енола“, която показва изделия от серията „Лудогорие“, сред които филе, врат, телешки суджук и пастърма. Компанията развива затворен цикъл на производство при свинското месо.

„Аргирови“

Собствена суровина използва и семейната ферма „Аргирови“ от Съединение. Тя представя телешки продукти като пастет, суджук, луканка, пастърма, саздърма и месо в буркан.

„Тера Дивайн“

Виненото разнообразие на щанда допълва „Тера Дивайн“ с бели, розови и червени вина, включително био Мавруд от собствени лозя.

Българското производство търси нови пазари и партньори

Общото представяне на шестте компании показва разнообразието от подходи и възможности в родния хранителен сектор. Наред с традиционните рецепти и местните сортове и суровини, производителите демонстрират значението на проследимостта, контрола върху качеството, собственото производство и съвременните технологии. Участието на АЗПБ цели да осигури по-голяма видимост на българските компании и да създаде условия за директен контакт между производители, търговци, дистрибутори и потенциални бизнес партньори.

ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 продължава до 14 ноември в Интер Експо Център – София. Посетителите могат да открият щанда на АЗПБ в Зала 4, където ще имат възможност да се запознаят с производителите и техните предложения.