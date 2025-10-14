Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Икономическият министър в Токио: Партньорството “Ел Би Булгарикум” – “Мейджи” задава високи стандарти

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Икономическият министър обсъди развитието на отношенията между двете компании с изпълнителния директор на японската корпорация в Токио

Развитието на отношенията между “Ел Би Булгарикум” и “Мейджи” в нови направления, както с нови научни и технологични постижения, така и с производство на нови продукти обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов с г-н Катсунари Матсуда, главен изпълнителен директор на Meiji Holdings Co. На срещата, която беше проведена  в централата на корпорацията в Токио, участваха още г-н Бунджиро Яо, член на борда на Meiji и директор за млечни продукти на компанията и посланикът на България в Япония г-жа Мариета Арабаджиева.

АКЦЕНТИ
Икономическият министър обсъди развитието на отношенията между двете компании с изпълнителния директор на японската корпорация в ТокиоБлагодарение на сътрудничеството българското кисело мляко се разпознава вече от близо 95% от японците, като над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко, стана ясно по време на срещата.

Икономическият министър подчерта, че партньорството между държавното дружество към Министерството на икономиката  и индустрията и японската „Мейджи“ е отличен пример за взаимно доверие и споделени ценности, които допринасят за устойчивото развитие на двустранните икономически отношения.

Благодарение на сътрудничеството българското кисело мляко се разпознава вече от близо 95% от японците, като над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко, стана ясно по време на срещата.

На нея бе изтъкнато още, че над петдесет годишното сътрудничество с „Мейджи“ е довело до разпознаваемост на бранда „Българско кисело мляко“, не само в Япония, но и в други азиатски държави.

Г-н Матсуда благодари за доброто сътрудничество  и посочи, че развитието на отношенията между компаниите е приоритетно. Той подчерта, че “Мейджи” вече над 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар, именно под името “Българско кисело мляко”, с което популяризира страната ни.

Акцент в срещата бе поставен и върху стратегическо партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за създаване на съвместна научноизследователска и развойна дейност, чрез изграждане на съвместна лаборатория. Очаква се лабораторията да бъде открита през първата половина на 2026 година, а основната й цел ще бъде да изучава ползите от традиционното българско кисело мляко. „Това  подчертава ключовата роля на “Мейджи” за промотирането на българския продукт”, отбеляза министърът.

Г-н Яо от своя страна потвърди, че откриването на съвместния изследователски  център у нас за “Мейджи” е изключително важно. Беше посочено, че сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а обхваща съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект на киселото мляко и създаването на технологии за производството.

Meiji е най-големият производител на млечни продукти в Япония. Продуктовият асортимент включва прясно мляко, кисели млека, сладоледи, сирена и други млечни продукти, както и разнообразни здравословни храни и напитки.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Защо българското кисело мляко е супер храна?
Атанас Мишев пред Агрозона: С пробиотичните си продукти „Ел Би Булгарикум“ не просто следва пазара, а го изпреварва
Проект на Ел Би бе одобрен за европейско финансиране по подмярка 4.2 по ПРСР
„Ел Би Булгарикум“ представи възможностите за работа в компанията
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Икономическият министър в Токио: Партньорството “Ел Би Булгарикум” – “Мейджи” задава високи...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
До 5 ноември стопаните могат да заявяват подпомагане за пропаднали площи от...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
От 15 октомври ДФЗ започва прием по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Тахов: Над 700 общински проекта на стойност 432 млн. евро са...
АктуалноАкценти
На Петковден църквата почита Света Петка – закрилница на дома и семейството

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама