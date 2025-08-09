Защо българското кисело мляко е супер храна?

Българското кисело мляко е не само част от кулинарната ни традиция, но и призната супер храна с доказани ползи за здравето
Българското кисело мляко е не само част от кулинарната ни традиция, но и призната супер храна с доказани ползи за здравето. В основата на неговите уникални свойства стои пробиотичната сила на Lactobacillus bulgaricus – бактерия, открита от д-р Стамен Григоров през 1905 г. Това откритие поставя началото на научното изследване на пробиотиците и тяхното влияние върху човешкото здраве.
През 1905 г., докато следва медицина в Женева, д-р Стамен Григоров изолира бактерията, отговорна за ферментацията на киселото мляко, от проба, изпратена от България. Той я нарича Bacillus bulgaricus, по-късно преименувана на Lactobacillus bulgaricus. Откритието му е публикувано в швейцарското медицинско списание „Revue Médicale de la Suisse Romande“ и предизвиква интерес в научните среди. Руският учен Иля Мечников, работещ в Института Пастьор в Париж, потвърждава откритието и свързва консумацията на кисело мляко с дълголетието на българите.
Българското кисело мляко като „супер храна“
Терминът „супер храна“ обикновено се използва за храни, богати на полезни нутриенти и с доказано положително въздействие върху здравето. Българското кисело мляко отговаря напълно на тази дефиниция – то съдържа висококачествени белтъчини, калций, витамини от група B, както и живи пробиотични култури. Продуктите ни са особено ценни, тъй като гарантираме използването на автентични щамове, запазени в Националната банка за микроорганизми.
Пробиотичната сила на Lactobacillus bulgaricus
От Ел Би Булгарикум вярват, че българското кисело мляко е много повече от хранителен продукт – то е културен символ, научно признат пробиотик и част от националната ни идентичност. Ежедневната консумация на продукти, съдържащи Lactobacillus bulgaricus, като киселото мляко от Ел Би Булгарикум, е естествен и вкусен начин да подкрепим здравето си отвътре. Това е една от малкото храни, чиято ефективност се корени в наука, традиция и природна сила.
“С гордост продължаваме мисията да изследваме, съхраняваме и развиваме българските закваски. Нашите закваски и методи са защитени в Европейския съюз, а продуктите ни отговарят на най-високите стандарти – БДС и ЗНП,” споделят от компанията.
Произходът на пробиотиците и ролята им в съвременното хранене
Понятието „пробиотик“ (от гръцки: „за живота“) се използва, за да опише полезни микроорганизми, които допринасят за поддържането на микробиалния баланс в човешкия организъм. Lactobacillus bulgaricus е един от първите пробиотици, признати за здравословна полза от международната научна общност. За разлика от синтетичните добавки, пробиотиците в българското кисело мляко са напълно натурални и съществуват в симбиоза със Streptococcus thermophilus, за да създадат продукт с изключителна пробиотична сила.
Съвременното хранене често страда от липса на естествени ферментирали храни. В този контекст, българското кисело мляко се явява не просто традиционен продукт, а пълноценен пробиотичен източник, който може да подобри разнообразието и баланса на чревната флора, особено при хора, подложени на стрес, употреба на антибиотици или неправилна диета.
Пробиотици: Малките герои на здравето
Пробиотиците са живи микроорганизми, които приети в достатъчни количества оказват положителен ефект върху здравето. Те подпомагат баланса на чревната микрофлора, подпомагат имунната система и влияят благоприятно върху редица процеси в организма.
Най-силното оръжие на нашето кисело мляко е именно пробиотичната сила. Изследванията показват, че Lactobacillus bulgaricus:
- Подпомага храносмилането, като разгражда млечната захар (лактоза);
- Има антимикробен ефект, като потиска развитието на патогенни бактерии;
- Засилва имунната защита, стимулирайки производството на имуноглобулини;
- Има антиоксидантен и противовъзпалителен ефект, особено при хронични състояния и метаболитни нарушения.
Можете да прочетете повече за действието на пробиотиците на Ел Би в секцията „Пробиотична серия PROWAY”.
Българското кисело мляко – естествен имуностимулатор
Истинското българско кисело мляко трябва да присъства в ежедневието на всяко семейство. То не просто засища – то лекува. Редовната му консумация:
- Подпомага чревното здраве;
- Регулира метаболизма и нивата на кръвна захар;
- Спомага при кожни проблеми и алергии;
- Подобрява настроението и психичното здраве (чрез т.нар. „ос чревен тракт – мозък“).
Всички млечни продукти на Ел Би са без добавки, без стабилизатори и с напълно естествена ферментация, което ги прави подходящи и за малки деца, възрастни хора и активни спортисти.
Кисело мляко и дълголетие: тайните на дълголетните райони
България е една от страните, включени в така наречените „зони на дълголетие“ – региони по света, където хората живеят значително по-дълго и по-здравословно. Изследванията на Иля Мечников и неговите последователи показват, че ключов фактор за това е редовната консумация на ферментирали млечни продукти, богати на пробиотици.
Българското кисело мляко, благодарение на уникалния щам Lactobacillus bulgaricus, допринася за:
- Удължаване на клетъчния живот чрез намаляване на оксидативния стрес;
- Поддържане на здрава чревна микрофлора дори в напреднала възраст;
- Намаляване на възпалителните процеси и болестите, свързани със стареенето.