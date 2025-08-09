Защо българското кисело мляко е супер храна?

Българското кисело мляко е не само част от кулинарната ни традиция, но и призната супер храна с доказани ползи за здравето

Българското кисело мляко е не само част от кулинарната ни традиция, но и призната супер храна с доказани ползи за здравето. В основата на неговите уникални свойства стои пробиотичната сила на Lactobacillus bulgaricus – бактерия, открита от д-р Стамен Григоров през 1905 г. Това откритие поставя началото на научното изследване на пробиотиците и тяхното влияние върху човешкото здраве.

През 1905 г., докато следва медицина в Женева, д-р Стамен Григоров изолира бактерията, отговорна за ферментацията на киселото мляко, от проба, изпратена от България. Той я нарича Bacillus bulgaricus, по-късно преименувана на Lactobacillus bulgaricus. Откритието му е публикувано в швейцарското медицинско списание „Revue Médicale de la Suisse Romande“ и предизвиква интерес в научните среди. Руският учен Иля Мечников, работещ в Института Пастьор в Париж, потвърждава откритието и свързва консумацията на кисело мляко с дълголетието на българите.

Българското кисело мляко като „супер храна“

Терминът „супер храна“ обикновено се използва за храни, богати на полезни нутриенти и с доказано положително въздействие върху здравето. Българското кисело мляко отговаря напълно на тази дефиниция – то съдържа висококачествени белтъчини, калций, витамини от група B, както и живи пробиотични култури. Продуктите ни са особено ценни, тъй като гарантираме използването на автентични щамове, запазени в Националната банка за микроорганизми.

Пробиотичната сила на Lactobacillus bulgaricus

От Ел Би Булгарикум вярват, че българското кисело мляко е много повече от хранителен продукт – то е културен символ, научно признат пробиотик и част от националната ни идентичност. Ежедневната консумация на продукти, съдържащи Lactobacillus bulgaricus, като киселото мляко от Ел Би Булгарикум, е естествен и вкусен начин да подкрепим здравето си отвътре. Това е една от малкото храни, чиято ефективност се корени в наука, традиция и природна сила.

“С гордост продължаваме мисията да изследваме, съхраняваме и развиваме българските закваски. Нашите закваски и методи са защитени в Европейския съюз, а продуктите ни отговарят на най-високите стандарти – БДС и ЗНП,” споделят от компанията.

Произходът на пробиотиците и ролята им в съвременното хранене

Понятието „пробиотик“ (от гръцки: „за живота“) се използва, за да опише полезни микроорганизми, които допринасят за поддържането на микробиалния баланс в човешкия организъм. Lactobacillus bulgaricus е един от първите пробиотици, признати за здравословна полза от международната научна общност. За разлика от синтетичните добавки, пробиотиците в българското кисело мляко са напълно натурални и съществуват в симбиоза със Streptococcus thermophilus, за да създадат продукт с изключителна пробиотична сила.

Съвременното хранене често страда от липса на естествени ферментирали храни. В този контекст, българското кисело мляко се явява не просто традиционен продукт, а пълноценен пробиотичен източник, който може да подобри разнообразието и баланса на чревната флора, особено при хора, подложени на стрес, употреба на антибиотици или неправилна диета.

Пробиотици: Малките герои на здравето

Пробиотиците са живи микроорганизми, които приети в достатъчни количества оказват положителен ефект върху здравето. Те подпомагат баланса на чревната микрофлора, подпомагат имунната система и влияят благоприятно върху редица процеси в организма.

Най-силното оръжие на нашето кисело мляко е именно пробиотичната сила. Изследванията показват, че Lactobacillus bulgaricus:

Подпомага храносмилането , като разгражда млечната захар (лактоза);

, като разгражда млечната захар (лактоза); Има антимикробен ефект , като потиска развитието на патогенни бактерии;

, като потиска развитието на патогенни бактерии; Засилва имунната защита , стимулирайки производството на имуноглобулини;

, стимулирайки производството на имуноглобулини; Има антиоксидантен и противовъзпалителен ефект, особено при хронични състояния и метаболитни нарушения.

Можете да прочетете повече за действието на пробиотиците на Ел Би в секцията „Пробиотична серия PROWAY”.

Българското кисело мляко – естествен имуностимулатор

Истинското българско кисело мляко трябва да присъства в ежедневието на всяко семейство. То не просто засища – то лекува. Редовната му консумация:

Подпомага чревното здраве;

Регулира метаболизма и нивата на кръвна захар;

Спомага при кожни проблеми и алергии;

Подобрява настроението и психичното здраве (чрез т.нар. „ос чревен тракт – мозък“).

Всички млечни продукти на Ел Би са без добавки, без стабилизатори и с напълно естествена ферментация, което ги прави подходящи и за малки деца, възрастни хора и активни спортисти.

Кисело мляко и дълголетие: тайните на дълголетните райони

България е една от страните, включени в така наречените „зони на дълголетие“ – региони по света, където хората живеят значително по-дълго и по-здравословно. Изследванията на Иля Мечников и неговите последователи показват, че ключов фактор за това е редовната консумация на ферментирали млечни продукти, богати на пробиотици.

Българското кисело мляко, благодарение на уникалния щам Lactobacillus bulgaricus, допринася за: