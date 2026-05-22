Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

WWF пусна над 30 000 есетри в река Дунав

АктуалноАкцентиЛов и Риболов
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Инициативата е част от международния проект LIFE-Boat4Sturgeons, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз

По повод Световния ден на мигриращите риби, който тази година празнуваме на 23 май, WWF България и нейни партньори пуснаха в Дунав над 30 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii). Зарибяването се състоя край село Гомотарци до Видин, където се намира едно от най-важните за вида местообитания. Инициативата е част от международния проект LIFE-Boat4Sturgeons, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Неговата цел е да помогне за възстановяването на популациите на есетри в Дунав чрез създаването на плаващ развъдник за есетри в Австрия, който да играе ролята нагенна банка за индивиди с доказан дунавски произход. Пуснатите днес риби бяха отгледани именно в този развъдник и транспортирани от Австрия до България. До края на проекта през 2030 г. в Дунав ще бъдат пуснати 1,6 милиона есетри от всички дунавски видове.

АКЦЕНТИ
Инициативата е част от международния проект LIFE-Boat4Sturgeons, финансиран по програма LIFE на Европейския съюзУсилията на WWF България за опазване на есетрите продължават над 15 години

На събитието присъстваха представители на Университета за природни ресурси и науки за живота – BOKU (Австрия), които координират основните дейности по проекта, както и представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Областната дирекция по безопасност на храните във Видин, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана и Природен парк „Персина“.

Есетрите – сред най-древните и най-застрашени видове на планетата 

Някога руската есетра е била най-широко разпространеният вид в Дунав. Редовно е мигрирала нагоре по течението, достигайки Братислава. Забелязвани са екземпляри дори във Виена и Регенсбург. Днес руската есетра е регистрирана като критично застрашен вид в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

От шестте вида есетри, които исторически са обитавали Дунав, два вече са изчезнали – шипът и атлантическата (немска) есетра. Останалите четири вида – моруна, руска есетра, пъструга и чига – са класифицирани като критично застрашени или застрашени в Червения списък на IUCN.

Есетровите риби са сред най-древните животни на планетата. Съществуват още от времето на динозаврите и винаги са имали съществено стопанско и културно значение в държавите с есетрови популации. Днес обаче са най-застрашената група видове в света, а Долен Дунав остава едно от последните места в Европа, където все още се срещат диви, естествено размножаващи се популации. Основната причина за състоянието на вида са бракониерството, загубата на местообитания и прекъсването на миграционните им маршрути от съоръжения като язовири и водноелектрически централи.

Усилията на WWF България за опазване на есетрите продължават над 15 години

WWF България работи повече от 15 години за опазването на есетровите риби в Дунав в много направления:

  1. Мониторинг на популациите
  2. Зарибяване
  3. Ограничаване на незаконния улов
  4. Защита на ключови местообитания
  5. Повишаване на осведомеността на хората за значимостта на вида

До момента организацията и партньорите ѝ са пуснали над 130 000 хиляди млади есетри в българския участък на реката и са допринесли за въвеждането на постоянна забрана за улова на есетрови риби в българските води на Дунав и Черно море. Организацията работи и по обявяването на нови защитени територии. През 2022 г. по предложение на WWF беше обявена защитена зона „Есетрите-Ветрен“ – след десетгодишна работа с местните рибарски общности и отговорните институции. WWF полага усилия и за обявяването на втора защитена зона край с. Гомотарци, която да подпомогне дългосрочното оцеляване на вида.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Първият в Европа плаващ център за развъждане на есетри отваря врати на река Дунав
WWF алармира за изчезването на есетрите в Дунав
Всички 26 вида риби от семейството на есетрите са застрашени от изчезване
Eдна трета от есетровите продукти на пазара – незаконни
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиЛов и Риболов
WWF пусна над 30 000 есетри в река Дунав
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ отпуска 2,5 млн. евро за борба с вредители по лозата
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Помощ de minimis в размер на 9 000 евро ще получат пчеларите,...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: „Субсиевъдите“ са „кърлеж“, който ще бъде отстранен от тялото на...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Министър Василев: Трябва да подобрим качеството на публичните услуги

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама