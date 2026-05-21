Министър Абровски: Механичното харчене на пари трябва да спре – фокусът вече е върху реалните резултати

Земеделският министър представи екипа си, приоритетите и актуалното състояние на сектор „Земеделие“

„По-голямата част от управленската програма на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в момента се подготвя активно, като фокусът ще бъде изцяло върху ефективността и постигането на реални резултати. За съжаление, от 2007 г. насам държавата се е фокусирала единствено върху механичното разходване на средства, без никой да е търсил сметка какво реално е постигнато с тях. Тази практика трябва да спре.”

Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на пресконференция, по време на която представи своя екип от заместник-министри. Проф. Иван Палигоров ще отговаря за горската политика. Красимир Чакъров поема Втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП) и „Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури” 2021-2027 г. Янислав Янчев ще ръководи Първи стълб на ОСП, а проф. Крум Неделков ще отговаря за сектор „Животновъдство“, борбата с градушките и държавните помощи.

Министър Абровски представи анализ на състоянието, в което поема Министерството.

Той очерта две критични теми в горския сектор, които изискват незабавна намеса поради „тотална липса на грижа“ от страна на предходното ръководство. „Има закъснение с противопожарните мерки. Към днешна дата Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и шестте държавни горски предприятия са изпълнили едва 50% от планираните мерки за защита от пожари. МЗХ си поставя за цел останалите да бъдат реализирани в ускорени темпове до края на юни“, посочи Пламен Абровски.

По думите му финансовото състояние на предприятията е тежко, след като са приключили 2025 г. със загуба от 11 млн. евро. „Данните за първото тримесечие на тази година показват, че ако се запази досегашният модел на управление, те отново ще излязат на минус“, каза министърът. Той припомни, че държавата е създала тези предприятия не за да бъдат просто търговци, и уточни, че спешно ще бъдат разработени мерки за стабилизиране на дружествата, така че до края на 2026 г. те да достигнат поне финансова устойчивост.

Като друга важна тема земеделският министър открои напояването и състоянието на язовирите.

„Без вода, няма земеделие“, подчерта той и допълни, че хидромелиорациите са важен приоритет в управленската програма на правителството. „Министерството отговаря за общо 19 язовира, като стопанисва пряко 15 от тях. С решение на Министерския съвет от 23 април 2026 г. на ведомството са върнати за управление още четири ключови язовира от активите на Държавната консолидационна компания (ДКК) – „Огоста“, „Тракиец“, „Пясъчник“ и „Домлян“. Мотивите за прехвърлянето са пълното неизпълнение на ремонтните дейности от страна на ДКК и липсата на каквито и да е строително-монтажни мерки за поддръжката им“, съобщи министърът. Пламен Абровски изтъкна, че за осигуряване на безопасността и пускането им в експлоатация, МЗХ трябва спешно да осигури 50 млн. евро за ремонти, от които 1 млн. евро са необходими само за проектиране. „Ръководството на Министерството вече работи по осигуряването на необходимия финансов ресурс“, информира още министърът.

Той коментира и бъдещото прилагане на Общата селскостопанска политика, като заяви, че е заварил „някаква подготовка“, но без ясна национална позиция.

„Казвам някаква, защото не са подготвени обществените поръчки за възлагане на анализи. Заварвам нулева комуникация с браншовите организации по отношение на тяхната визия и визията на България. Тази политика е за земеделските производители“, отбеляза той. По отношение на Държавно предприятие „Кабиюк“ земеделският министър обяви, че предприятието е доведено до ръба на фалита. „За 2025 г. не са платени средствата по договора с МЗХ. За 2026 г. положението е същото. Въпреки че разполагат с 20 хил. декара земя, нямат средства, с които да я засеят и обработят“, уточни той и подчерта, че страната не бива да губи уникални обекти като това предприятие.

Поземлената реформа и опростяването на нормативната база са сред другите основни приоритети на ръководството. „Където видим излишна административна тежест, ще я премахнем,“ категоричен бе той.

Като важен акцент бяха посочени и икономическите стимули за съвместна дейност, включително кооперативната.

„Пазарът на плодове и зеленчуци се влияе от качество и количество. Когато всеки продава сам, е нормално да не получи адекватната си цена. Ще създадем стимули за коопериране, като освободим от ДДС доставките в рамките на кооперативите“, съобщи още министър Абровски. Той обясни, че това ще се реализира чрез Българската банка за развитие, с която Министерството възнамерява да работи.

Министърът подчерта още, че ще бъде засилен контролът във всички сектори. „От днес Българската агенция по безопасност на храните е с нов изпълнителен директор проф. Светла Янчева, която ще сформира нов екип. Д-р Мавровски показа, че тази Агенция може да работи, но неговата работа може да бъде допълнително надградена“, поясни Пламен Абровски.

По данни, предоставени от ресорната дирекция, към момента загубата по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. възлиза на 193,5 млн. евро без националното съфинансиране.

„Освен това по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. за 2025 г. по правилото N+2 са загубени 47,5 млн. евро, което заедно с националното съфинансиране възлиза на 117 млн. евро. Към 31 декември 2025 г. близо 310 млн. евро не са достигнали поради различни причини до земеделските производители“, отбеляза министърът. Той предупреди, че при настоящите разчети за 2026 г. страната може да загуби още 80 млн. евро в най-добрия случай или близо 200 млн. евро заедно с националното съфинансиране. Като възможност за спасяване на средствата, министър Абровски посочи предстоящото заседание на Съвет на земеделските министри на ЕС, на което България може да поиска дерогация за 2026 г. по правилото N+2. „Длъжни сме да направим всяко възможно действие, за да спасим средствата“, уточни земеделският министър. Министърът посочи и забавяне при част от приемите по интервенциите за 2026 г., като до момента са отворени само два от общо планираните 11 приема.

По думите му има риск и от санкция по процедурата за държавна помощ за земеделските земи, във връзка с наложения мораториум върху продажбата им.

По случая със стопанството на Бай Рибан във Велинград, екипът на Министерството ще проведе разговори с Европейската комисия с цел намиране на решение.

Сред засегнатите теми бе и забавената обществена поръчка за градозащита чрез самолетен способ. „В момента държавата не може да защитава земеделските производители в районите, в които до миналата година е извършвана такава градозащита. Работим по обявяването й в максимално кратки срокове“, каза още министър Абровски.