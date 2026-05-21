Над 40 милиона евро са преведени на 9 565 стопани по екосхемата за запазване на почвения потенциал

Мариана Климентиева
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 40 млн. евро (40 100 216 евро) по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП) за Кампания 2025. Подпомагане получиха 9 565 земеделски стопани, които прилагат в стопанствата си екологичните практики, описани в чл. 40 на Наредба № 3 от 10 март 2023 г. Ставката за един хектар е в размер на 17 евро/ха. Определена е със заповед на министъра на земеделието и храните, Пламен Абровски, която е публикувана на сайта на ДФЗ.

Еко-ЗВПП е част от пакета схеми за климата, околната среда и хуманно отношения към животните – еко схеми, включени в Стратегическия план 2023 – 2027. Тя е доброволна за прилагане върху различни типове земеделски площи, като за подпомагане може да бъде заявено както цялото, така и част от стопанството.
Припомняме, че право на подпомагане по Еко-ЗВПП имат земеделски стопани, които прилагат в своите стопанства заедно или поотделно следните земеделски практики:

• Практика 1 – Отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене;
• Практика 2 – Използването на външни органични подобрители на почвата съгласно предоставен план за управление на хранителните вещества, изготвен от агроном, по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ.

Целта на интервенцията е намаляване на загубите на хранителни вещества в почвата като едновременно с това се гарантира запазване на плодородието й. Интервенцията е насочена към постигането на основната цел – намаляване на  използването на торове с най-малко 20 % до 2030 г.

Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средства в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

