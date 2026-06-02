ДФ3 публикува класирането на заявленията по интервенцията за запазване на духовния и културния живот в селските райони, след разглеждане на възраженията по предварителната оценка

Мариана Климентиева
Общо 230 проекта, преминали успешно предварителната оценка, продължават към следващия етап на обработка

Държавен фонд „Земеделие“ публикува списъците с класирането на разпределените за предварителна оценка заявления за подпомагане по интервенция II.Г.7 „Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони“ от Стратегическия план за развитие за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. Общо 230 проекта, преминали успешно предварителната оценка, продължават към следващия етап на обработка.
Резултатите от класирането са публикувани в Системата за електронни услуги (СЕУ), както и на интернет страницата на Стратегическия план.

Разгледаните заявления са подадени от кандидати – юридически лица, по смисъла на чл. 10 от Закона за вероизповеданията или регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 от същия закон.
Оповестяването им е извършено след приключване на процедурата по разглеждане на постъпилите възражения във връзка с резултатите от предварителната оценка на заявленията за подпомагане. В рамките на законоустановения 10-дневен срок, са постъпили общо 12 възражения от кандидати по процедурата.

Бюджетът по интервенция „Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони“ е в размер на 72,5 млн. евро. В рамките на приема, проведен в периода септември 2025 г. – януари 2026 г., са подадени общо 423 заявления за подпомагане, със заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на над 133,3 млн. евро.

Припомняме, че интервенцията е насочена към съхраняване и развитие на духовното и културното наследство в селските райони и е част от изпълнението на целите на Стратегическия план. Чрез нея се финансират дейности по възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, като това създава условия за подобряване качеството на живот и за опазване на традициите в селските райони.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

