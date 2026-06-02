Министър Абровски: Обмислят се варианти за финансово подпомагане на розопроизводството у нас

Обмислят се варианти за финансово подпомагане на розопроизводството у нас. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на бранша за проблемите в сектора. Участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров.

По време на разговора розопроизводителите поставиха въпроси, свързани с необходимостта от по-активна подкрепа за сектора, възможностите за финансиране и включването на маслодайната роза в схеми за подпомагане.

„Розата е символ на България и този сектор заслужава необходимото внимание“, заяви министър Абровски. Той подчерта, че сред основните приоритети в работата му ще бъдат секторите „Вино“ и „Розопроизводство“.

Министърът отбеляза още, че към момента секторът не може да бъде включен в обвързаната подкрепа до промяна в европейския регламент, но увери присъстващите, че ще бъдат търсени възможности за подпомагане. „Ще направим анализ на наличния финансов ресурс и ще Ви поканя отново, за да Ви запознаем с възможните варианти за финансиране“, посочи още той.

По време на срещата бе изразена обща позиция, че е необходим активен диалог между МЗХ и бранша с цел намиране на устойчиви решения за развитието на българското розопроизводство.