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Близо 86 тона незаконни препарати за растителна защита са открити у нас

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Българската агенция по безопасност на храните участва за осми път в акцията

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи близо 86 тона незаконни продукти за растителна защита (ПРЗ) от началото на годината. По-голямата част от количествата са разкрити в рамките на международната операция SILVER AXE XI, координирана от Европол. Акцията е насочена към противодействие на незаконния внос, търговия и употреба на неразрешени ПРЗ. През 2026 г. Агенцията участва в  операцията за осми път.

В рамките на засиления контрол инспекторите на БАБХ извършиха общо 1209 проверки в цялата страна. Те обхванаха търговски обекти, нерегламентирани складове, земеделски стопанства и продукти, разрешени за паралелна търговия. Част от действията бяха проведени съвместно с Министерството на вътрешните работи (МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Установени са неразрешени за употреба продукти, препарати с изтекъл срок на годност, както и такива, предлагани извън регламентирани търговски обекти.

Констатирани са случаи на съхранение и търговия с продукти без етикети или с етикети на чужд език, нерегламентирано преопаковане и предлагане на препарати, съдържащи неодобрени активни вещества, включително от групата на неоникотиноидите.

В хода на контрола БАБХ установи и канал за незаконна онлайн търговия с неразрешени продукти за растителна защита, предлагани чрез социалната мрежа Facebook. Сред тях са и препарати, съдържащи неодобрени активни вещества от групата на неоникотиноидите. След обмен на информация и съвместни действия с органите на МВР са извършени проверки на свързани с търговията обекти и превозно средство.

При друга съвместна проверка с ДАНС е констатирано нерегламентирано преопаковане на продукти за растителна защита в опаковки с обозначения за хранителни и битови продукти.

Установените незаконни продукти са иззети или поставени под възбрана. В хода на проверките са съставени 25 акта за установяване на административни нарушения на Закона за растителната защита. По три от случаите информацията е предадена на прокуратурата и са образувани досъдебни производства.

Съвместните действия на БАБХ и компетентните институции продължават с цел предотвратяване на разпространението и употребата на незаконни продукти за растителна защита, които могат да представляват риск за здравето на хората и околната среда.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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