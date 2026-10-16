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Втора мечка, навлизала в село Гьоврен, е заловена и преместена

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Действията са предприети с цел гарантиране на безопасността на хората

Втората от двете кафяви мечки, които многократно навлизаха в района на село Гьоврен, община Девин, през последния месец, е уловена и преместена тази нощ.

Припомняме, че на 14.10.2026 г., отново в съвместна акция на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян, беше уловена и преместена първата мечка.

Действията са предприети с цел гарантиране на безопасността на хората и са осъществени със съдействието на служители на Държавно горско стопанство (ДГС) – Триград, Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Чепино“, ДЛС „Кормисош“ и ДЛС „Извора“ към ЮЦДП.

И двете мечки са преместени на територията на ДЛС „Кормисош“ – в райони без населени места, с подходящи условия за обитаване от кафява мечка.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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