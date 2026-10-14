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БАБХ започва тематични проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Контролът ще включва и инспекция на произведените количества растителни масла, изразени в литри за ден, както и на документите, удостоверяващи произхода и движението на суровините и готовите храни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва тематични проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла за хранителни цели в цялата страна. Контролните действия ще се извършват до 22 октомври 2026 г. включително и ще обхванат производствения капацитет, произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция.

Инспекторите от Областните дирекции по безопасност на храните ще проверяват дали производствените дейности отговарят на изискванията на действащото законодателство. Ще се установява какъв е обемът на производство в предприятията, съгласно технологичните им проекти, и каква е реалната продукция към момента на проверката.

Контролът ще включва и инспекция на произведените количества растителни масла, изразени в литри за ден, както и на документите, удостоверяващи произхода и движението на суровините и готовите храни.

При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани мерки съгласно приложимото законодателство в областта на храните.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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