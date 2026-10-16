Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Старозагорско

Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично и вторично огнище на шарка по овцете и козите в два животновъдни обекти в село Осетеново, община Павел баня, област Стара Загора, в които се отглеждат съответно 258 и 273 дребни преживни животни.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнищата, в която влизат селата Осетеново, Манолово и Александрово от община Павел Баня, област Стара Загора; град Калофер, община Карлово, област Пловдив.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнищата, в която влизат град Павел баня и селата Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Скобелево, Турия, Тъжа и Търничени от община Павел Баня, област Стара Загора; селата Голямо Дряново и Ясеново от община Казанлък, област Стара Загора; селата Бабек, Върбен, Зелениково, Златосел, Розовец, Свежен и Сърнегор от община Брезово, област Пловдив; село Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив; градовете Баня, Карлово и селата Бегунци, Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Домлян, Куртово, Марино поле, Мраченик, Пролом и Соколица от община Карлово, област Пловдив; село Михилци от община Хисаря, област Пловдив.

Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.