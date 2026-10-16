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Две огнища на шарка по овцете и козите са установени в Старозагорско

АктуалноОтглеждане на овце...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично и вторично огнище на шарка по овцете и козите в два животновъдни обекти в село Осетеново, община Павел баня, област Стара Загора, в които се отглеждат съответно 258 и 273 дребни преживни животни.

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Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателствоВ населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнищата, в която влизат селата Осетеново, Манолово и Александрово от община Павел Баня, област Стара Загора; град Калофер, община Карлово, област Пловдив.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнищата, в която влизат град Павел баня и селата Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Скобелево, Турия, Тъжа и Търничени от община Павел Баня, област Стара Загора; селата Голямо Дряново и Ясеново от община Казанлък, област Стара Загора; селата Бабек, Върбен, Зелениково, Златосел, Розовец, Свежен и Сърнегор от община Брезово, област Пловдив; село Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив; градовете Баня, Карлово и селата Бегунци, Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Домлян, Куртово, Марино поле, Мраченик, Пролом и Соколица от община Карлово, област Пловдив; село Михилци от община Хисаря, област Пловдив.

Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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