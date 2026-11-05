Въглеродно земеделие
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Земеделските стопани в Добрич могат да подават заявления за оглед на наводнени площи

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Документите се приемат в съответната Общинска служба по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни, включително, след настъпване на неблагоприятното събитие

Стопаните от област Добрич, чиито земеделски площи със селскостопански култури са засегнати от проливните дъждове и последвалите наводнения през последните дни, могат да подават заявления за извършване на оглед и оценка на нанесените щети.

Документите се приемат в съответната Общинска служба по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни, включително, след настъпване на неблагоприятното събитие.

Общинските служби по Земеделие в област Добрич са в готовност да организират огледи на засегнатите площи чрез сформиране на комисии, които да установят състоянието на земеделските култури и наличието на щети. Огледите ще бъдат извършвани  при подходящи условия.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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