Земеделските стопани в Добрич могат да подават заявления за оглед на наводнени площи

Документите се приемат в съответната Общинска служба по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни, включително, след настъпване на неблагоприятното събитие

Стопаните от област Добрич, чиито земеделски площи със селскостопански култури са засегнати от проливните дъждове и последвалите наводнения през последните дни, могат да подават заявления за извършване на оглед и оценка на нанесените щети.

Документите се приемат в съответната Общинска служба по земеделие по местонахождение на имотите в срок до 10 работни дни, включително, след настъпване на неблагоприятното събитие.

Общинските служби по Земеделие в област Добрич са в готовност да организират огледи на засегнатите площи чрез сформиране на комисии, които да установят състоянието на земеделските култури и наличието на щети. Огледите ще бъдат извършвани при подходящи условия.