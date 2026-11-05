България проучва възможности за внос на ембриони и генетичен материал от САЩ

Зам.-министър Неделков обсъди възможности за трансфер на ембриони от говеда в България с д-р Мартин Зибер, президент и главен изпълнителен директор на „Американската корпорация за износ на животновъдна генетика“, щата Уисконсин, САЩ

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков се срещна вчера с д-р Мартин Зибер, президент и главен изпълнителен директор на „Американската корпорация за износ на животновъдна генетика“, щата Уисконсин, САЩ. Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на животновъдната генетика, вноса на генетичен материал и прилагането на съвременни технологии за репродукция в млечното и месодайното говедовъдство. Акцент беше поставен и върху възможностите за трансфер на ембриони при млечните породи, както и върху прилагането на генетични технологии за подобряване на животновъдството.

„За нас е важно да подобрим генетичния потенциал на българското животновъдство. Вярвам, че американската генетика може да допринесе за развитието на сектора, затова ще подкрепим възможностите за сътрудничество“, каза проф. Неделков. Той посочи, че България проявява интерес към внос на семенен материал от породите „Абърдин Ангус“ и „Вагю“.

От своя страна д-р Зибер представи възможност за сътрудничество, насочено към представяне на американската животновъдна генетика в България. Той обясни, че чрез предоставяне на генетични образци местните производители ще могат да се запознаят с американските породи и да сравнят продуктивните показатели на животните с тези на използваните в момента.

Проф. Неделков заяви готовност за сътрудничество, което може да създаде допълнителни възможности за генетично подобряване на говедовъдство в България.