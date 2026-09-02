Над 115 млн. евро са предвидени за подкрепа на млади земеделски стопани през 2026 г.

Подкрепата е насочена към кандидати на възраст от 18 до 40 години с икономически размер на стопанството от 8 000 до 30 000 евро стандартен производствен обем (СПО)

Комитетът по наблюдение одобри актуализирания Индикативен годишен график за планираните приеми по интервенциите за развитие на селските райони от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. В него е предвиден прием по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ с бюджет от над 115 млн. евро, който ще се проведе през септември–октомври 2026 г. Подкрепата е насочена към кандидати на възраст от 18 до 40 години с икономически размер на стопанството от 8 000 до 30 000 евро стандартен производствен обем (СПО). Финансовата помощ покрива 100% от допустимите разходи до максималния размер от 60 000 евро, предоставени на две плащания по 30 000 евро.

През същия период ще бъде отворен и прием по интервенция II.И.1 „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ с ресурс от 7 млн. евро, която ще осигури на фермерите достъп до индивидуална експертна подкрепа.

Заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров съобщи, че във връзка с одобреното по-рано днес шесто изменение на Стратегическия план, се очаква приемите по новата кризисна интервенция, както и по „Подпомагане по Натура 2000 за гори“, да бъдат отворени в периода октомври–ноември и средствата да бъдат разплатени до края на годината. За горските територии по Натура 2000 е предвиден общ ресурс от близо 36 млн. евро за следващите две години.

По време на заседанието бяха одобрени и критериите за подбор по интервенцията за млади земеделски стопани, както и по II.Г.14 „Първична преработка на дървесина“. При подкрепата за младите фермери приоритет ще имат секторите „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“, както и стопанства с биологично производство и инвестиции в цифровизация, иновативни технологии, ВЕИ и опазване на околната среда. По интервенцията за първична преработка на дървесина предимство ще получават проекти в общини с висока лесистост и в селските райони, както и такива, които допринасят за запазване на заетостта и използването на възобновяема енергия за собствено потребление.