Членовете на Комитета разгледаха и подкрепиха предложението на Управляващия орган, което включва промени в интервенции в областта на директните плащания, прехвърляне на финансов ресурс между интервенции за развитие на селските райони, както и изменението им и въвеждане на нова интервенция в съответствие с разпоредбите на европейското законодателство

Комитетът по наблюдение одобри шесто изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Това стана по време на осмото заседание, проведено днес в София.

Заместник-министърът на земеделието и храните и председател на Комитета Красимир Чакъров заяви, че основните цели, които си е поставил екипът на Министерството, са рационално разпределение на ресурсите и ефективност на действията. Той отбеляза, че настъпилите събития от последното заседание насам налагат промяна в Стратегическия план и в начина на работа. По думите му предстоят сериозни предизвикателства до края на годината и на програмния период, а основната задача е да се минимизира рискът от загуба на средства през 2026 г.

Членовете на Комитета разгледаха и подкрепиха предложението на Управляващия орган, което включва промени в интервенции в областта на директните плащания, прехвърляне на финансов ресурс между интервенции за развитие на селските райони, както и изменението им и въвеждане на нова интервенция в съответствие с разпоредбите на европейското законодателство. С одобрението си Комитетът даде мандат на Управляващия орган да представи и договори окончателния вариант на промените с Европейската комисия.

В областта на директните плащания се предвиждат изменения в интервенция I.Б.17″ “Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство” и прецизиране на дефиницията за „активен земеделски стопанин“.

Заместник-министър Янислав Янчев уточни, че промените са за случаите, когато стопанинът кандидатства за първи път по директни плащания, както и за фермерите, които отглеждат животни, без да разполагат със земеделски площи. Целта е да се създадат по-ясни правила за прилагане, да се намали административната тежест и да се създадат условия за по-своевременно изплащане на подпомагането. Предвижда се и уеднаквяване на подхода при предоставянето на обвързаното с производството подпомагане за оранжерийно производство през Кампания 2027 г.

В частта – развитие на селските райони бе одобрено преразпределение на финансов ресурс между интервенциите, с цел по-ефективното използване на средствата, както и компенсиране на автоматичното отчисляване за 2025 г.

С изменението се предвижда и целево преразпределение на ресурс към новата кризисна интервенция, интервенция ІІ.А.14 “Подпомагане по Натура 2000 за гори”, инвестициите с екологична насоченост – II.Г.1.1 „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ и II.Г.2.1 „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда“. По този начин се осигурява допълнителен финансов ресурс за опазването на околната среда и устойчивото развитие на земеделските стопанства и предприятията за преработка.

Новата кризисна интервенция ще даде възможност за подпомагане на активни земеделски стопани, чието производство е пострадало от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления или катастрофични събития, при които са унищожени най-малко 30% от средногодишната им продукция.

За новата кризисна интервенция е предвиден бюджет от малко над 33 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Средствата са сформирани от 25,20 млн. евро прехвърлени средства от други интервенции и близо 8 млн. евро възстановени средства от програмния период 2007–2013 г. Финансовата помощ ще се предоставя под формата на плащане на хектар засегната площ, на глава животно или на пчелно семейство в секторите растениевъдство, животновъдство и пчеларство. Средствата ще бъдат насочени към активни земеделски стопани, претърпели загуби вследствие на сушата през 2025 г., неблагоприятни климатични условия през 2026 г., включително щети от масовото нападение на черна златка, както и заболявания в сектор „Животновъдство“, настъпили през 2025 и 2026 г. Условията и редът за изпълнение ще бъдат официално разписани в Наредбата за прилагане, като процедурата е максимално улеснена за осигуряване на навременна подкрепа.