Браншовите организации, научната общност и всички заинтересовани страни могат да изпращат предложения и коментари по публикуваните документи до 15 дни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува проект на план за спешна защитна ваксинация срещу шарка по овцете и козите (ШОК) и критерии за откриване на процедура по неговото активиране.

Браншовите организации, научната общност и всички заинтересовани страни могат да изпращат предложения и коментари по публикуваните документи до 15 дни на електронен адрес [email protected] .

Планът се публикува с цел прозрачност и открит диалог със земеделския сектор.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ВАКСИНАЦИЯ – ШОК

КРИТЕРИИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО АКТИВИРАНЕ НА ПЛАН ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ШОК