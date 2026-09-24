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БАБХ публикува проект на план за спешна защитна ваксинация срещу шарка по овцете и козите

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Браншовите организации, научната общност и всички заинтересовани страни могат да изпращат предложения и коментари по публикуваните документи до 15 дни

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува проект на план за спешна защитна ваксинация срещу шарка по овцете и козите (ШОК) и критерии за откриване на процедура по неговото активиране.

Браншовите организации, научната общност и всички заинтересовани страни могат да изпращат предложения и коментари по публикуваните документи до 15 дни на електронен адрес [email protected] .

Планът се публикува с цел прозрачност  и открит диалог със земеделския сектор.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ВАКСИНАЦИЯ – ШОК

КРИТЕРИИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО АКТИВИРАНЕ НА ПЛАН ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ШОК

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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