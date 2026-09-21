Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

БАБХ иззе над 290 кг негодни храни в к.к. Цигов чарк

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територията на курортния комплекс

292 кг храни, негодни за човешка консумация, са насочени за унищожаване при засилен официален контрол на обекти за хранене в к.к. Цигов чарк. Проверките са извършени на 18 септември от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пазарджик. В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територията на курортния комплекс.

При контрола инспекторите са установили нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки, както и непредставяне на изискуемата документация. Констатирано е и наличие на храни с изтекъл срок на годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. За установените нарушения са предприети съответните административни мерки. Издадени са 5 предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени 6 акта за установяване на административни нарушения (АУАН).

Засиленият официален контрол на БАБХ в обектите за хранене продължава, особено в периоди с повишен туристически поток, с цел да се гарантира безопасността на храните и защитата на здравето и интересите на потребителите.

БАБХ призовава гражданите при съмнения за нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Тянево, област Хасково
БАБХ спря над 11 тона пипер от Северна Македония с наднормени остатъци от пестициди
БАБХ иззе над 500 кг мед и пчелни продукти на ГКПП „Капитан Андреево“
БАБХ затвори сладкарски цех в с. Кътина заради незадоволителна хигиена
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиПолитика и факти
Министър Ефремова: Дебатът за доходите е дебат за квалификацията, производителността и по-добрата...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в с. Тянево,...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ иззе над 290 кг негодни храни в к.к. Цигов чарк
АктуалноАкцентиЗемеделие
Министър Абровски: МЗХ ще продължи да работи за това българските производители на...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Стартират приеми по три процедури за компенсация в сектор „Рибарство“ заради кризата...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама