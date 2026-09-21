БАБХ иззе над 290 кг негодни храни в к.к. Цигов чарк

В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територията на курортния комплекс

292 кг храни, негодни за човешка консумация, са насочени за унищожаване при засилен официален контрол на обекти за хранене в к.к. Цигов чарк. Проверките са извършени на 18 септември от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пазарджик. В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територията на курортния комплекс.

При контрола инспекторите са установили нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки, както и непредставяне на изискуемата документация. Констатирано е и наличие на храни с изтекъл срок на годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. За установените нарушения са предприети съответните административни мерки. Издадени са 5 предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени 6 акта за установяване на административни нарушения (АУАН).

Засиленият официален контрол на БАБХ в обектите за хранене продължава, особено в периоди с повишен туристически поток, с цел да се гарантира безопасността на храните и защитата на здравето и интересите на потребителите.

БАБХ призовава гражданите при съмнения за нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.