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България и Гърция с обща инициатива за ускоряване на обединяването на енергийния пазар

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Общата цел е изграждане на надеждна и ефективна енергийна система в Югоизточна и Централна Европа

България и Гърция ще работят за изготвянето на общ стратегически документ, който да бъде представен пред Съвета на министрите на енергетиката с конкретни предложения за ускоряване обединяването на енергийния пазар. Общата цел е изграждане на надеждна и ефективна енергийна система в Югоизточна и Централна Европа.

Това бе основният акцент от срещата между министъра на енергетиката Ива Петрова и министъра на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру, която се проведе в Атина.

Енергийните министри се включиха  и в работната среща на операторите на газопреносни системи от страните по Вертикалния коридор – Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна, Молдова – и присъстващите от Северна Македония и Сърбия.

Обсъден бе напредъкът по изграждането на Вертикалния газов коридор и възможностите за разширяване на инициативата.

„Днес вече не говорим за планове или намерения. Има реален напредък и той е резултат от общите усилия на всички партньори в инициативата. Когато започнахме този проект, целта ни беше диверсификация на руските газови доставки. Неговото значение вече е много по-голямо“, заяви министър Петрова.

По думите й в настоящата геополитическа среда енергийната сигурност е неразривно свързана с устойчивостта, икономическата и националната сигурност. „Затова е изключително важно да запазим темпото и дори да ускорим още повече усилията си. Регионът трябва да излезе с ясно предложение, със силна политическа подкрепа“, подчерта тя.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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